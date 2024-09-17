Диджеи, диско-шары и ночные рейвы: поезда для вечеринок, где вы танцуете всю дорогу

Поезда пытаются сделать более привлекательными для путешественников.

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Железнодорожная компания в США объявила, что в новом парке строящихся поездов появятся "вагоны для вечеринок".

Высокоскоростное железнодорожное сообщение, соединяющее Лос-Анджелес и Лас-Вегас, будет оснащено вагонами с подсветкой, мерцающим баром и креслами для отдыха. Скоростной маршрут Brightline West будет готов только через четыре года.

Но если вам нравится такая идея, попробуйте отправиться в такое путешествия в Европе, где вечеринки на борту поезда являются частью усилий по повышению привлекательности поездов, поскольку путешественники ищут экологичные альтернативы полетам.

Прокатитесь на 32-часовом поезде через всю Турцию

Туристический восточный экспресс ( Turistik Doğu Ekspresi ) пересекает Турцию из столицы страны Анкары и проезжает более 1300 километров до Карса, исторического города на северо-востоке страны на границе с Арменией и Грузией.

У этого поезда много остановок в самых красивых уголках востока страны.

В вагоне-ресторане можно пировать всю ночь под зеркальным шаром в стиле ночного клуба.

По традиции вы также можете украсить свою каюту - большинство из которых оборудованы мини-холодильниками - гирляндами и продолжить вечеринку там.

Пассажиры танцуют всю ночь напролет, выходя в коридоры и на платформу поезда по прибытии на конечную остановку.

Танцуйте под диджеев на экспрессе Sziget

Компания Festival Travel каждый год организует два специальных поезда для рейверов, прибывающих на фестиваль Sziget в Будапеште.

Поезд Sziget Express курсирует между Утрехтом в Нидерландах и венгерской столицей.

Попав на борт поезда, посетители фестиваля могут начать вечеринку в вагоне-баре, где играют диджеи.

Стоимость билета туда и обратно начинается от €270, а билеты раскупаются молниеносно.

Отправляйтесь в клуб на немецком поезде Techno Train

Поезд Techno Train был запущен ночным клубом Haus 33 в Нюрнберге в 2019 году и теперь является самым известным в мире рейвом на рельсах.

Поезд курсирует дважды в год и отправляется с нюрнбергского вокзала Франкенштадион в 16:00, проезжает 100 км на запад до города Вюрцбург, а затем делает круг обратно и прибывает на Центральный вокзал Нюрнберга в 11:00.

Три из 12 вагонов поезда превращаются в мини-клубы с диджеями, колонками, прикрепленными к потолку и баром.

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Билеты стоят 100 евро, и, несмотря на то, что их всего 700, их расхватывают в считанные секунды.