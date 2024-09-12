В этом выпуске Explore мы совершим путешествие на поезде по знаковым городам Шёлкового пути в Узбекистане.

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Из Ташкента мы отправляемся на скоростном поезде «Афросиаб» в Самарканд, открывая для себя его богатую историю и древний археологический памятник Афросиаб.

Двигаясь дальше, мы исследуем виноградники Багизагана и их винодельческие традиции, наследие Александра Македонского.

Последняя остановка в Бухаре, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, известном своими медресе и старинным пловом, который называют «Ош-и-софи», приготовленным по многовековым рецептам.