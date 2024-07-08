Джейраны почти исчезли из Кавказского региона в 1960-х годах. Сегодня они процветают в Ширванском нацпарке Азербайджана. Мы взглянем поближе в ходе однодневной экскурсии из Баку.

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В этом выпуске программы «Открывая Азербайджан» корреспондент Euronews Анка Улеа проводит день в Ширванском национальном парке и осматривает разнообразные природные ландшафты в окрестностях Баку.

Парк, расположенный в полутора часах езды от столицы Азербайджана, основан в 2003 году для защиты джейранов — местного вида газелей, который в 1960-х годах оказался на грани вымирания из-за интенсивной застройки и браконьерства.

Анка исследует ширванские пастбища вместе с директором парка Сеймуром Каримовым. На внедорожнике они приезжают на смотровую площадку, чтобы увидеть газелей поближе. Сейчас в Ширванском парке обитает около 7 000 джейранов — это одна из крупнейших популяций в Кавказском регионе.

Разочарованная своими неудачными снимками Анка встречается с азербайджанским фотографом дикой природы Алексеем Лёкиным, который делится советами, как сделать кадры лучше. Они вместе фотографируют птиц из числа 230 видов, населяющих парк.

На обратном пути в Баку Анка заезжает в Гобустанский историко-художественный заповедник. Музей под открытым небом известен уникальной коллекцией наскальных рисунков эпохи мезолита и днем привлекает множество туристов.

С первыми лучами заката Анка отправляется на вершину горы Беюкдаш, чтобы полюбоваться видом за чашкой чая. В золотой час дикий пейзаж обретает мистическую ауру, завершая дневное приключение.