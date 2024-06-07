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В последнюю минуту не улететь? В ЕС введут новую систему проверки пассажиров

Путешественники стоят в очереди у здания терминала для регистрации и посадки на рейсы в амстердамском аэропорту Схипхол.
Путешественники стоят в очереди у здания терминала для регистрации и посадки на рейсы в амстердамском аэропорту Схипхол. Авторское право AP Photo/Peter Dejong, File
Авторское право AP Photo/Peter Dejong, File
By Euronews Travel
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Осенью этого года в ЕС должны ввести новую автоматизированную проверку пассажиров с опорой на биометрические данные. Эксперты считают систему "сырой" и предупреждают о риске очередей и отказе от покупки "горящих" билетов.

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Совсем скоро ЕС введет правила, согласно которым пассажиры из-за пределов блока должны проходить через новую автоматизированную систему. Известная как система въезда/выезда или EES, она заменит штамп в паспорте для путешественников из стран, не входящих в ЕС, которым не нужна виза.

При проверке будут использоваться биометрические данные, включая отпечатки пальцев, сканы лица и паспортные данные; все это у гостей ЕС снимут при первом въезде после введения системы.

Авиакомпании предупреждают, что запуск EES может оказать заметное влияние на путешественников - например, приведет к прекращению бронирования билетов в последнюю минуту. Почему?

Бюрократия полета

В настоящее время пассажиры авиакомпаний должны предоставлять определенную информацию перед полетом - имя, номер паспорта и дату рождения. Это так называемая информация API (Advanced Passenger Information). С введением EES запрос на личные данные может стать подробнее.

К тому же авиакомпаниям предстоит получать разрешение на перелет пассажиров. По сообщениям, это придется делать за 48 часов до вылета - занести информацию API в новую систему, чтобы она дала добро (или отказ ) на посадку. Авиакомпании будут оштрафованы, если допустят к посадке пассажиров, не соответствующих требованиям EES.

Материнская компания лоукостеров Ryanair, Buzz, Lauda Europe и Malta Air выразила опасение, что новые правила положат конец продажам билетов в последнюю минуту. В документе, поданном в декабре в Европейский аудиторский комитет Палаты общин Великобритании, она жалуется на сроки проверки, которые, по ее оценкам, "исключают продажу билетов в последний момент".

Туристы без поддержки

Авиакомпании также предупредили о других проблемах включая увеличение времени ожидания на пограничном контроле и отсутствие поддержки в случае, если что-то пойдет не так во время введения EES. "Мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что остаются нерешенными вопросы, которые помешают беспрепятственному введению EES, - заявляет отраслевая группа Airlines for Europe (A4E). - Мы обозначали потенциальные проблемы несколько месяцев назад, но прогресс в их решении был медленным".

Аэропорт в Софии, Болгария.
Аэропорт в Софии, Болгария.AP Photo/Valentina Petrova

В мае группа отраслевых ассоциаций, включая A4E и IATA, направила совместное письмо Илве Йоханссон, еврокомиссару по внутренним делам. В нем изложены опасения в связи с введением системы: отсутствие информационных кампаний для пассажиров, непоследовательные и отложенные национальные тесты новой системы, задержки с внедрением предварительной регистрации и отсутствие плана В на случай, если страны окажутся недостаточно подготовленными. Например, исследование, проведенное в Великобритании в апреле, показало, что две трети взрослых там вообще не слышали о грядущем нововведении...

Также вызывает беспокойство увеличение времени прохождения пограничного контроля. По некоторым прогнозам, оно станет больше на 30-50%. ЕС заявил, что не ожидает значительных задержек в аэропортах, уточнив, что фиксация биометрических данных пассажиров займет от 90 секунд до двух минут на человека.

Первоначально запланированный на май 2022 года, запуск EES уже несколько раз откладывался. Сейчас в планах значится "осень", но официальная дата еще не назначена. "Еврокомиссия должна ускорить подготовку, чтобы иметь хоть какую-то надежду на беспрепятственное внедрение системы EES, - отмечается в докладе на группы A4E. - Это потребует тесной координации с государствами-членами, авиакомпаниями и аэропортами, чтобы обеспечить им и пассажирам достаточную поддержку".

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