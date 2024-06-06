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"Шенген" подорожает. ЕС списывает рост тарифа на инфляцию

Шенгенские визы скоро подорожают.
Шенгенские визы скоро подорожают. Авторское право Pixabay
Авторское право Pixabay
By Euronews Travel
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Стоимость краткосрочной шенгенской визы повышается с 11 июня. Брюссель говорит, что "Шенген" тем не менее останется одной из самых финансово доступных виз..

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Стоимость шенгенской визы вырастет в июне этого года, подтвердила Еврокомиссия. Виза подорожает на 12 %. Сбор за оформление вырастет с 80 до 90 евро для взрослых и с 40 до 45 евро для детей. Комиссия заявила, что виной этому инфляция в странах-членах. В Брюсселе уточнили, что сборы все еще остаются "относительно низкими" по сравнению со стоимостью виз в другие страны. Например, в виза в Великобританию стоит 134 евро, в США - около 185 евро, а в Австралию - 117 евро.

К странам Шенгенской зоны относятся государства-члены ЕС, кроме Ирландии и Кипра, а также Румыния и Болгария. Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария, хотя и не являются членами ЕС, также входят в Шенгенскую конвенцию.

С 11 июня этого года плата за шенгенские визы увеличится.

Кому нужен "Шенген"

Шенгенская виза необходима гражданам стран, не входящих в ЕС, на которых не распространяется правило 90 дней свободного пребывания в странах ЕС/Шенгенской зоны.

Виза нужна для туризма или посещения родственников, она не подходит для работы в Шенгенской зоне. С шенгенской визой вы можете посетить страну на срок до 90 дней в течение любого шестимесячного периода.

Жителям США, Канады, Великобритании и Австралии, приезжающим на короткий срок, не нужно оформлять шенгенскую визу. Они имеют право на безвизовый въезд в течение 90 дней из каждых 180.

Тем, кто хочет остаться на более длительный срок или приехать на работу, необходимо оформить другую визу в стране, которая их интересует.

Почему повышается стоимость шенгенской визы?

Каждые три года Комиссия оценивает тарифы на визы и может повысить их на основании списка "объективных критериев". К ним относятся уровень инфляции и средняя зарплата государственного служащего в странах-членах ЕС.

Комиссия предложила повысить цены 2 февраля после декабрьского заседания, на котором государства-члены поддержали пересмотр "подавляющим большинством". Брюссель дал добро на увеличение тарифов и внешним поставщикам.

Максимальная сумма, которую визовые или турагентства, помогающие в оформлении шенгенской визы от имени государств-членов, обычно составляет половину стандартного сбора. В связи с этим им предложено увеличить эту сумму с 40 до 45 евро. А вот сбор за продление шенгенской визы останется фиксированным и составит, как и раньше, 30 евро.

ЕС также рассматривает возможность еще большего увеличения сборов для стран, которые демонстрируют "недостаточное сотрудничество в вопросах реадмиссии", для них расценки могут составить 135 - 180 евро.

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