Новое исследование показало, что европейские города - одни из самых удобных для прогулок в мире.

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Не хотите ли вы отказаться от арендованного автомобиля и отправиться в отпуск на собственных ногах? Европейские города - одни из самых пешеходных в мире.

Новое исследование показало, что девять из десяти самых удобных для прогулок городов находятся в Европе, причем список возглавляет Мюнхен, за ним следуют Милан, Варшава и Хельсинки.

В отчете австралийского сайта сравнения цен Compare the Market Australia были проанализированы расстояния, пройденные пешком, показатели безопасности, стоимость общественного транспорта, а также другие факторы, чтобы определить лучшие города для передвижения без автомобиля.

За пределами Европы в десятку лучших городов попал только Токио, который оказался чуть выше Мадрида, Осло, Копенгагена и Амстердама, получивших высокие оценки.

Super accessible: People walk in Madrid at golden hour Robert Tjalondo via Unsplash

Европейские города оказались на первом месте по пешеходным маршрутам, погоде и безопасности

В некоторых городах автомобил, - единственное средство передвижения. В других - проще ходить пешком, ездить на велосипеде или пользоваться общественным транспортом.

Чтобы помочь людям найти идеальный город, удобный для прогулок, австралийское агентство Compare the Market изучило восемь индивидуальных факторов.

Эксперты рассмотрели 53 населенных пункта, ранжировав их по степени удобства для передвижения без автомобиля.

Каждому пункту присваивался балл от 0 до 1, после чего все города располагались в порядке от самого высокого балла к самому низкому.

Самое главное - учитывалось количество пешеходных маршрутов, указанное в приложении AllTrails. Самые высокие балы здесь получили Амстердам, Осло и Хельсинки.

Хельсинки Tapio Haaja via Unsplash

Также учитывались уровень безопасности в городе, среднемесячное количество осадков, наличие мест, свободных от автомобилей, и процент жителей, живущих в пределах 1 км от медицинских и образовательных учреждений.

В исследовании также рассматривалась доступность и стоимость общественного транспорта и велосипедных дорожек.

В итоге первое место занял Мюнхен - благодаря своему центру, в значительной степени ориентированному на пешеходов, очарованию декоративных общественных зданий и обширным паркам.

В целом, Европа показала себя очень хорошо: континент занял 20 мест из 53 проанализированных городов по всему миру.

Чем же так хороши европейские города с точки зрения пешеходной доступности?

Вслед за Мюнхеном в этом списке идет Милан.

Этот город был признан особенно удобным для пеших прогулок: 80 процентов его жителей живут в радиусе одного километра от медицинских и образовательных учреждений.

Следующим в списке стал польский мегаполис Варшава. Несмотря на то, что в ней проживает 3,1 миллиона человек, исследование показало, что центр города очень удобен для прогулок, и по дороге есть на что посмотреть.

Амстердам больше известен распространением велосипедов, но все же занял 10-е место в списке благодаря проложенным вдоль каналов пешеходным дорожкам.

Кроме того здесь проложено более 500 километров велосипедных дорожек.

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"Изучение транспорта и удобств - важный этап оценки потенциальногоместа жительства или отдыха, - объясняет генеральный директор компании Compare the Market Стивен Зеллер. -Это означает, что нужно обратить внимание на наличие общественного транспорта, посмотреть, как далеко находится ближайшая остановка, в какое время и с какой частотой она ходит, а также определить маршруты, на которых вы будете чувствовать себя в безопасности".