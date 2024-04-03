Германия легализует каннабис, ее соседи думают о том же

Германия смягчила законы о хранении и выращивании каннабиса. Ограничений много, прежде всего для туристов и несовершеннолетних.

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Германия, один из консервативных форпостов Европы, меняет имидж: она стала крупнейшей страной ЕС, легализовавшей рекреационный каннабис, несмотря на сильное противодействие со стороны некоторых политиков и различных медицинских ассоциаций.

Теперь люди старше 18 лет вправе иметь при себе 25 граммов высушенного каннабиса и до трех растений конопли у себя дома. Таким образом, Германия пополнила небольшой список стран, имеющих либеральные законы о "травке", став третьей после Мальты и Люксембурга (там рекреационное употребление узаконено в 2021 и 2023 годах соответственно).

Перемены не для всех

Несмотря на изменение законодательства в Германии, приобрести там каннабис будет не так просто. Первоначальные планы по продаже наркотика в лицензированных магазинах были отклонены из-за противодействия Евросоюза, хотя некоторые немецкие парламентарии надеются провести пилотные проекты и протестировать открытый сбыт.

Вечеринка Smoke-In в Берлине, 1 апреля 2024. Ebrahim Noroozi/The AP

Власти надеются, что легализация поможет сдержать растущий черный рынок канабиса. С 1 июля, на следующем этапе правовой реформы, люди смогут приобретать его через так называемые "клубы каннабиса".

Каждый такой клуб - или " регулируемая ассоциация" - будет иметь до 500 членов, каждый из которых сможет приобретать до 50 граммов каннабиса в месяц. Пока неясно, откроют ли доступ в клубы для иностранных граждан и туристов.

Некоторые медицинские организации высказывают опасения, что легализация может привести к росту потребления среди молодежи, особенно опасного у лиц младше 25 лет, но правительство утверждает, что все под контролем. Так, власти пообещали провести широкую информационную кампанию и повысить осведомленность общества о возможных негативных последствиях употребления наркотиков любой степени тяжести. Каннабис останется под запретом для несовершеннолетних, его нельзя будет продавать в пределах 100 метров от школ, детских садов и игровых площадок.

Закон вызвал критику со стороны правоохранительных органов. Там открыто заявили, что опасаются роста числа конфликтов с гражданами, находящимися под воздействием наркотиков. Правда, опыт стран, в той или иной степени узаконивших марихуану, этих опасений пока не подтверждает.

"Травка" для личного пользования

Каннабис де-факто легален в ряде европейских стран. Однако в большинстве случаев он доступен только в медицинских целях или для личного пользования и не продается в открытом доступе для туристов.

На Мальте ситуация иная. Сегодня в этой маленькой стране действуют самые толерантные в ЕС законы в отношении выращивания, потребления и хранения каннабиса. Взрослым разрешено иметь при себе до 7 г вещества, а также выращивать до четырех растений в домашних условиях. При этом курение марихуаны в общественных местах по-прежнему запрещено, но на Мальте легко найти магазины, торгующие специальными смесями и аксессуарами.

Магазин каннабиса в Амстердаме Jan Zwarthoed via Unsplash

В Нидерландах тем временем выращивание, продажа и хранение наркотика запрещены законом. Официально его продажа допускается в знаменитых кофешопах страны, а при себе можно иметь до 5 г "травы". Недавно власти взяли курс на ужесточение доступа к марихуане для иностранцев, надеясь привлекать в страну любителей достопримечательностей, а не "косяков".

В Испании личное употребление каннабиса также декриминализовано. От муниципалитета к муниципалитету правила различаются, но социальные клубы любителей каннабиса пользуются огромной популярностью по всей стране. Их насчитывается более тысячи, в том числе и вх туристических центрах типа Барселоны. Несмотря на периодические интервенции, полиция нередко закрывает глаза на практики клубов, порой выходящие за рамки закона о декриминализации.

Сколько вешать в граммах? Расфасовка каннабиса в спецмагазине. Budding via Unsplash

В большинстве других европейских стран за употребление или хранение даже небольшого количества наркотика по-прежнему предусмотрены штрафы или другие наказания.

Ожидается, что соседи Германии будут пристально наблюдать, как немецкое общество справляется с новым законом. Следующей в очереди на легализацию может стать Бельгия, где с 2003 года хранение менее 3 г каннабиса или наличие дома одного растения имеет "низкий приоритет уголовного преследования" для лиц старше 18 лет. В прошлом году вице-премьер Пьер-Ив Дермань заявил фламандскому новостному изданию De Morgen, что страна должна "рассмотреть вопрос о декриминализации каннабиса".