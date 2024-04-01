Сафранболу — прекрасно сохранившийся город в Северной Турции. Мы познакомимся с его богатой историей, раскроем секреты пряности, давшей ему название, и узнаем больше об одном из самых глубоких каньонов в мире.

РЕКЛАМА

В этом выпуске программы Explore Türkiye ведущая Euronews Чинция Рицци посещает чарующий север страны. Она приехала в Сафранболу, «город-музей» с типичными османскими домами. Благодаря своей выдающейся универсальной ценности город был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году.

Прогуливаясь по улицам Сафранболу, вы почувствуете себя как в сказке: дома, которые начали строить в начале 18-го века, хорошо сохранились. В отеле Cinci Han когда-то останавливался торговый люд, проезжавший по Великому шелковому пути, а в бане Cinci Hamamı они могли расслабиться.

Происхождение названия Сафранболу связано с шафраном, одной из самых дорогих пряностей в мире. Сегодня около 30 фермеров выращивают шафран Safranbolu Safranı, который недавно получил регистрацию географического указания в ЕС. Чинция посещает семейную ферму, чтобы узнать больше о так называемом «красном золоте», которое используют в качестве приправы для пищи, для окрашивания и изготовления косметики и лекарств.

Этот турецкий регион также славится своей природой благодаря впечатляющим каньонам. В районе Кастамону, примерно в 100 км от Сафранболу, находится один из самых глубоких каньонов в мире — каньон Валла, протянувшийся на 12 км к северу, высота отвесных стен которого достигает 1200 м. Войдя в каньон, единственный способ выйти из него — пройти его до самого конца.