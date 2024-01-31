Нелетный день: Германию ждет крупная забастовка в аэропортах

Крупная забастовка в аэропортах Германии нарушит работу аэропортов в Берлине, Гамбурге и Франкфурте. Перевозчики призывают пассажиров сдать билеты.

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В четверг в аэропортах Германии ожидается хаос в связи с забастовкой служб безопасности, которые требуют повышения зарплаты.

Некоторые аэропорты, в том числе Гамбург и Берлин-Бранденбург, заявили, что в день забастовки все вылеты будут отменены. Что касается прибытия, то тут тоже возможны неприятные сюрпризы.

Забастовка затронет аэропорты Бремена, Ганновера, Кельна, Дюссельдорфа, Дрездена, Эрфурта, Франкфурта, Лейпцига и Штутгарта; под ударом - флагманский перевозчик Lufthansa. Вот все, что вам нужно знать, если вы летите в Германию в четверг.

Коррекция планов

Lufthansa настоятельно рекомендует всем, у кого на четверг запланирован вылет из Бремена, Берлина, Дрездена, Франкфурта, Гамбурга или Лейпцига, не приезжать в аэропорт. По словам представителей компании, доступ в зону вылета там будет невозможен, поскольку пункты контроля закроются. Это касается и тех, кто едет в аэропорт Франкфурта на поезде для пересадки на другой рейс.

Ожидается, что рейсы будут закрыты как минимум с 3 часов ночи 1 февраля до 3 часов ночи 2 февраля.

Аэропорты Берлин-Бранденбург, Гамбург и Франкфурт подтвердили, что в четверг рейсы выполняться не будут. Пассажиры, следующие транзитом через Франкфурт, также могут столкнуться с задержками, поскольку в транзитной зоне откроют ограниченное число контрольно-пропускных пунктов.

Аэропорты Дюссельдорфа, Кельна, Бонна, Лейпцига, Галле и Дрездена предупредили о задержках и отмене рейсов 1 февраля, посоветовав пассажирам уточнять статус рейса у авиакомпаний. Аэропорт Мюнхена забастовкой не затронут.

Куда бежать?

Если у вас забронирован рейс в один из затронутых забастовкой аэропортов в четверг, перед поездкой в аэропорт вам следует уточнить статус рейса у своей авиакомпании.

Информация о рейсах Lufthansa будет обновляться на сайте и в приложении авиакомпании; пассажиры также могут перебронировать свой рейс через сервисный центр.

Согласно правилам ЕС, если ваш рейс отменен, авиакомпания обязана вернуть деньги или перенести рейс, даже если это означает использование другого перевозчика. Вы также имеете право на дополнительную компенсацию и расходы на проживание.

Если у вас забронирован внутренний рейс Lufthansa во Франкфурт или из него на 1 февраля, вы можете бесплатно поменять билет на поезд на сайте авиакомпании - даже если ваш рейс еще не отменен.

Компания Eurowings также серьезно пострадает от забастовки, ожидаются "массовые перебои". Авиакомпания сообщила, что проинформирует пострадавших пассажиров и, по возможности, предложит альтернативные стыковки или перебронирование билетов на железнодорожные рейсы.

Austrian Airlines также предупредила о возможных задержках. Ее пассажиры, указавшие при бронировании номер телефона или электронную почту, получат прямые сообщения об изменениях. Обновления можно найти на сайте и в приложении авиакомпании.

Кто бастует и зачем?

Профильный профсоюз Verdi заявил, что ведет переговоры от имени около 25 тысяч сотрудников с Федеральной ассоциацией компаний авиационной безопасности (BDLS). Они требуют повышения зарплаты на 2,80 евро в час, чтобы скомпенсировать инфляцию, а также увеличения премий и оплаты сверхурочных.

"Работа в службах авиационной безопасности должна оставаться финансово привлекательной, чтобы можно было нанимать и удерживать крайне необходимых квалифицированных работников ", - написано в пресс-релизе профсоюза. - Уже сейчас ощущается нехватка персонала, готового работать в аэропортах в чрезвычайно гибком режиме круглосуточно, а также в выходные и праздничные дни, ведь безопасность воздушного движения не дается бесплатно".

Работодатель предложил повысить зарплату на 4% в 2024 году, что составит от 0,55 до 0,82 евро в час, а затем еще на 3% в 2025 году. Verdi отверг это предложение как "неадекватное" в условиях инфляции.

Коллективные переговоры возобновятся 6-7 февраля.