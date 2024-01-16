By Alexandrea Sumuel и Wealth of Geeks via AP

Запрет на селфи становится все более распространенным в популярных туристических местах. Вот как он спасает жизни.

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Повальное увлечение селфи стало более смертоносным, чем нападения акул. Исследование, опубликованное в Journal of Travel Medicine в 2022 году, выявило 379 смертей, связанных с селфи.

За предыдущие 13 лет 140 туристов сделали свой последний снимок перед гибелью. При этом только 90 летальных исходов за тот же период времени связаны с нападением акул.

Только в прошлом месяце в Венеции (Италия) опрокинулась гондола, когда группа туристов решила сделать совместное селфи. Перед происшествием гондольер попросил туристов не двигаться во время сложного маневра под низким мостом. К счастью, тогда никто не пострадал.

Погоня за удачным селфи для соцсетей порой вынуждает путешественников идти на риск, что приводит к трагическим инцидентам, среди которых падения с обрывов, автоаварии, инциденты с дикими животными и непредвиденные утопления.

Но меры принимаются: туристам теперь грозят крупные штрафы и тюремные сроки за опасное, разрушительное и деструктивное занятие - селфи.

В декабре 24-летняя женщина трагически погибла, пытаясь сделать селфи на краю форта Прабалгад в Индии. Она упала с высоты 60 метров.

Во время "Тур де Франс" 2023 года зритель, решивший сделать селфи с проезжающими мимо гонщиками, зацепил руль американского велосипедиста, что спровоцировало падение 20 участников соревнований.

В прошлом году в Портофино на севере Италии был введен временный запрет на селфи в некоторых районах города, чтобы предотвратить "блокирование" фотографирующимися улиц и скопление больших групп туристов на пирсе.

Рискнуть жизнью ради идеального снимка

Создание идеального снимка для социальных сетей часто приводит к рискованному поведению, вызванному желанием выделиться. Подстегиваемые желанием получить лайки и славу, пользователи соцсетей продолжают делать опасные селфи. Стремление сделать потрясающий снимок приводит к тому, что люди игнорируют предупреждения об опасности или отправляются в небезопасные места.

Из 379 смертей, связанных с селфи в период с 2008 по 2021 год, 37,2% приходится на долю туристов. Среди них - падения с высоты (49,9%), инциденты на транспорте (28,4%) и утопления (15,3 %).

Средний возраст жертв селфи - 24,4 года. Женщины чаще получали смертельные травмы в результате падений с высоты и инцидентов с животными, в то время как мужчины чаще гибли в ДТП.

Среди стран с наибольшим числом погибших Индия (26,4%), США (10,3%) и Россия (8,7%).

По данным Journal of Family Medicine and Primary Care, количество смертей, связанных с селфи, скорее всего, занижено, поскольку обычно указывается другая причина смерти.

Опасные селфи - проблема общественного здравоохранения

Согласно научному исследованию, проведенному Университетом Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия), СМИ склонны изображать опасное селфи как глупое и нарциссичное занятие. Однако сегодня селфи - обычная часть повседневной жизни, и ученые утверждают, что рискованные фотосессии должны рассматриваться как проблема общественного здравоохранения.

Точно так же предыдущие поколения считали вождение автомобиля без ремня безопасности, езду на велосипеде без шлема и курение сигарет "обычными" повседневными действиями, которые теперь представляют угрозу здоровью и безопасности.

Признав эти виды рискованного поведения проблемами общественного здравоохранения, мы перестанем обвинять и стыдить, а начнем предпринимать шаги по профилактике и просвещению.

Это было бы шагом вперед по сравнению с прошлыми решениями об обозначении опасных туристических зон, таких как водоемы, горные вершины и высокие здания, в качестве "зон, запрещенных для селфи".

Места, где запрещено делать селфи

Японская железнодорожная компания JR West запретила палки для селфи на своих платформах, чтобы предотвратить поражение электрическим током от подвесных проводов и падение на рельсы.

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После ряда несчастных случаев, связанных с селфи, в Мумбае (Индия) правительство ввело запрет в некоторых районах города, включая пляжи, места проведения фестивалей и туристические достопримечательности.

В Памплоне (Испания) запрещено делать селфи во время ежегодного "Бега быков".

В США в Нью-Йорке был принят законопроект, запрещающий делать селфи с дикими кошками, если между человеком и животным нет физического барьера. Посетителей озера Тахо просят не фотографироваться с медведями, поскольку поворачиваться спиной к хищникам крайне опасно.

Популярность селфи, особенно среди молодежи, привела к росту числа несчастных случаев.

В некоторых местах установлены предупреждающие знаки, ограничен доступ в опасные зоны, проводятся информационные кампании. Но эти меры не могут полностью решить основную проблему рискованного поведения, которую представляет собой погоня за признанием в соцсетях.

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Для этого необходимы более эффективные и инновационные подходы.