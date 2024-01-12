Завораживающее зрелище: гостиница в стиле хоббитов в Армении

Круглые деревянные двери коттеджей этой сказочной деревни-гостиницы окрашены в яркие цвета, а окна расположены под смешными углами.

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На севере Армении есть волшебное место, где поклонники творчества Дж. Р. Р. Толкина могут воплотить в жизнь свои фантазии о "Властелине колец".

В глубоко заснеженном лесу Дилижана два брата построили деревню в стиле хоббитов, которая принимает гостей со всего мира.

Их отель Cozy House, вдохновленный хоббитами, открылся в 2019 году.

Деревня хоббитов на севере Армении

Каждый коттедж деревни хоббитов был тщательно проработан, чтобы воссоздать атмосферу эпической трилогии "Властелин колец".

"Я постарался привнести в этот бизнес свой профессиональный опыт, - объясняет Эдгар Гуланян, один из братьев-основателей хоббита. - Я постарался сохранить наш особый стиль и уникальность".

В коттеджах есть круглые деревянные двери, выкрашенные в яркие цвета, и окна, расположенные под смешными углами.

В деревенском ресторане стены покрыты причудливыми рисунками - чешуя рыбы сделана из старых виниловых пластинок, а в раковине улитки спрятано увеличительное стекло.

Каждые ворота, двери, петли и окна имитируют страну маленьких людей Толкина. Cozy House

Менеджер по продажам Хачик Акопян говорит, что сотрудники хотели создать возможность уникального отдыха, а не просто очередное горное пристанище.

"Конкуренция в Дилижане была довольно высокой, особенно с 2019 года. Мы должны были подумать о том, чтобы создать что-то, что привлечет туристов. Мы должны были создать что-то нестандартное и привнести новый стиль, - говорит он. - Каждые ворота, двери, петли и окна были сделаны специально, чтобы имитировать страну маленьких людей Толкиена ".

Альтернативный отдых

Отель Cozy House и его коттеджи привлекают людей, ищущих чего-то необычного.

"Мы хотели чего-то необычного. Этот стиль коттеджа привлек наше внимание", - говорит гостья Марине Петросян.

Хачик считает, что их миссия оказалась успешной и привлекает гостей со всего мира.

"Многие люди, узнав, что в Дилижане есть такое место, приезжают в Армению специально, чтобы остановиться в этом отеле, поскольку являются поклонниками книги и фильма Толкина", - говорит он.

Именно перспектива стать частью истории о "Властелине колец" привлекла гостью Кристину Томас.

Она говорит, что дети находят деревню просто завораживающей.

"Я искала уникальные места для отдыха в Армении, и это место оказалось одним из первых. Мы читали книгу "Властелин колец", поэтому эти маленькие домики хоббитов нас очень заинтересовали, - говорит она. - Дети были в восторге от пребывания в этих маленьких домиках".

Зимняя сказка

С наступлением зимы сказочная деревушка превратилась в снежную страну чудес, к большому удовольствию гостей.

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"Все фотографии этого места были, как правило, очень зелеными, потому что они были сделаны летом. Но теперь, приехав сюда, мы увидели его в снегу. Я думаю, мы сделали очень правильный выбор, приехав сюда зимой, - говорит Кристина. - Это выглядит прекрасно, это выглядит очень волшебно, как из книги или фильма".