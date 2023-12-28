Собираетесь куда-то лететь на праздники? Готовьтесь к объявлениям о шторках, спинках и "переводе мобильного телефона в режим полета" и т.д. А зачем вообще нужны все эти меры предосторожности? Мы спросили экспертов.

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Авиакомпании идут на любые ухищрения, чтобы заставить пассажиров слушать предполетные инструктажи по безопасности - от выступлений знаменитостей до массовых флешмобов.

Тем не менее, многие из нас "отключаются", как только садятся в самолет, а некоторые просто сознательно игнорируют правила.

Чтобы напомнить вам о том, почему правила авиационной безопасности важны, мы побеседовали с членами экипажа и экспертами по безопасности, чтобы выяснить, на чём же все эти предотережения основываются.

Почему при взлете и посадке нужно занимать вертикальное положение?

Нет ничего хуже, чем занять свое место в самолете - и тут же буквально получить в лоб спинкой кресла пассажира впереди.

Такоье поведения - не только дурной тон: это может быть и опасно. Сотрудники авиакомпании просят пассажиров держать свои кресла в вертикальном положении во время взлета и посадки, поскольку именно в это время у вас больше всего шансов столкнуться с чрезвычайной ситуацией и мало времени на подготовку.

В случае экстренной посадки или эвакуации вертикальное положение вашего кресла поможет людям, сидящим за вами, быстро покинуть свои места.

Аналогично, если вы сложите свой столик и отдадите поднос стюардессе, это освободит путь вам и другим пассажирам в вашем ряду. Именно поэтому же вас просят класть мелкий багаж под сиденье впереди вас.

Открыв шторку на окне, вы сможете заметить опасность снаружи. Canva

Почему нужно открывать шторку окна при взлете и посадке?

Причины, по которым вы должны держать шторку открытой на взлете и посадке, менее очевидны, но не менее важны.

Эти этапы полета наиболее опасны, и открытые шторки позволяют бортпроводникам и пассажирам сразу же заметить любые проблемы - например, возгорание двигателя - и оповестить об этом пилотов в кабине.

В случае экстренной эвакуации они также позволяют экипажу увидеть, безопасно ли пользоваться выходом, а сотрудникам снаружи - оценить ситуацию в салоне.

Кроме того, это позволяет глазам адаптироваться к внешнему освещению, что улучшает видимость во время эвакуации.

Почему перед взлетом и посадкой приглушают свет?

В случае аварийной посадки самолет может погрузиться в темноту.

"Огни приглушены, чтобы помочь ночному зрению в случае эвакуации", - рассказывает Euronews Travel инструктор по безопасности и аварийным процедурам Джоди Джарвис.

Если экипаж и пассажиры привыкнут к низкой освещенности, они будут лучше видеть и смогут быстрее эвакуироваться из самолета".

Когда необходимо использовать положение скобы?

Некоторые демонстрационные ролики по безопасности полетов показывают положение скобы, которое следует принимать по указанию экипажа. Чаще всего для этого нужно наклониться вперед, уперев ноги в пол, максимально приблизить голову к поверхности, о которую она может удариться - обычно это сиденье впереди - и положить руки по обе стороны от головы.

"Это положение используется во время аварийной посадки, в основном для предотвращения инерционных травм", которые возникают в результате быстрого ускорения или замедления мозга, объясняет Джоди.

Во время турбулентности, как правило, положение скобы занимать не нужно , если только она не очень сильная.

Вы поймете, что нужно пристегнуться, потому что бортпроводники начнут кричать "положение скобы! brace! brace!" или вы инстинктивно почувствуете необходимость защитить голову и наклониться вперед", - говорит Джоди.

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Во время турбулентности вы должны пристегнуть ремень безопасности. Нет необходимости ставить кресло вертикально или убирать столик с подносом, поскольку эвакуация не ожидается, но вам может понадобиться закрепить жидкости, которые могут пролиться, или предметы, которые могут упасть.

Почему нужно переводить телефон в режим полета?

До 2013 года такие устройства, как мобильные телефоны, должны были полностью отключаться при взлете и посадке.

Затем это требование было смягчено, и теперь телефоны можно включать в режиме полета. Изначально это правило было введено потому, что сигналы телефонов могли помешать радиосигналам на летной палубе и внутренней связи с управлением воздушным движением.

Были проведены тщательные испытания, и летные системы были разработаны таким образом, чтобы нивелировать эту угрозу. Однако, поскольку авиакомпании предпочитают перестраховаться, требование все еще остается в силе.

Не исключено, что новые, непроверенные технологии все же могут оказать влияние на поведение самолёта, поэтому пассажирам в целях безопасности рекомендуется соблюдать правило "режима полета".

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Почему при экстренной эвакуации не стоит хвататься за багаж?

Помимо очевидной необходимости эвакуироваться как можно быстрее - а именно, в течение 90 секунд, - есть и другие причины, по которым не стоит хвататься за сумку или другие вещи во время чрезвычайной ситуации в самолете.

"Во время эвакуации ваша сумка может занять место, которое мог бы использовать другой человек, в ее ремнях можно запутаться, споткнуться, задеть ей кого-то, проколоть или повредить надувной трап", - говорит Джоди.

Пассажиров на высоких каблуках при экстренной эвакуации также просят их снимать - из-за того же риска проколоть трап. Вместе с тем, надевать в полёт вьетнамки или шлёпанцы тоже не стоит - это не самая удобная или прочная обувь в случае эвакуации.