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Остин: мировая столица живой музыки

Остин: мировая столица живой музыки
Авторское право euronews
By Euronews
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Остин, известный как мировая столица живой музыки, является обязательным местом посещения для любителей хорошей музыки и вкусной еды

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Остин известен как мировая столица живой музыки. В этом городе в Техасе расположены сотни концертных залов и проводятся крупные фестивали, такие как South by Southwest и Austin City Limits.

Это один из самых популярных туристических центров страны и город, полный жизни. Клементина и Бетани из компании Twisted Texas предлагают уникальную экскурсию на автобусе, которую можно совершить только в Остине.

"Мы хорошо проводим время, не скучаем. Здесь сочетается все, что мы любим в Остине: крафтовое пиво, еда, живая музыка", - так описывает Клементина эту автобусную экскурсию по городу.

"Идите на звук!"

"Мы - единственный в Остине концерт на колесах. Мы уникальны и стремимся сделать каждый тур особенным. Здесь - мировая столица живой музыки. Поэтому вполне логично организовать веселый, музыкальный тур прямо здесь, в самом сердце", - рассказывают гиды.

По их словам, основа этого города - его художники, музыка, танцы, поэзия и живопись: "Зачастую на все самое лучшее, что происходит в этом городе, вы просто натыкаетесь - какие-то странные вещи, забавные музыкальные произведеня. Просто зайдите в паб и посмотрите, что там происходит. Идите на звук!"

Остин гордится тем, что живая музыка звучит повсюду. А Шестая улица является главным центром притяжения.

Барбекю и живая музыка

Мы встретились с мэром Остина Кирком Уотсоном в знаменитом "Armadillo Den". Он объяснил, что именно делает город таким привлекательным:

"Здесь высокий уровень творчества, и многие люди к этому стремятся. Поэтому Остин старается поощрять это. И когда мы говорим о том, почему мы являемся музыкальной столицей, мы не можем забывать о "South by Southwest".

По словам мэра, Остин привлекателен не только для любителей музыки, но и для ценителей хорошей кухни.

Это мнение разделяет и обладательница премии "Грэмми", автор песен Бонни Бишоп, которая рассказывает о музыкальной сцене и культурной истории Остина. "Невозможно приехать в Техас и не попробовать барбекю. Это все равно, что приехать в Техас и не услышать живой музыки", - объясняет она.

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Туризм Остин путешествия