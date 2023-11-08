"Долина Солнца": культура и ландшафт влияют на музыку в Финиксе

Финикс - необычный город. Его влияние глубоко укоренились в музыке. Певец и композитор Фой Вэнс исследует этот город и регион в "Заметках из США"

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Фой Вэнс - певец и композитор из Северной Ирландии. Он выступал по всему миру, но есть одно место, музыка которого неизменно влечет его обратно - США.

"Я отправляюсь в путешествие по разным городам страны, чтобы познакомиться с лучшей музыкой, кухней и культурой, - говорит Вэнс. - И сегодня я нахожусь в Финиксе - части обширного района штата Аризона, известного как Долина Солнца".

Активный отдых на природе

Финикс известен разнообразием активного отдыха на природе, культурными достопримечательностями мирового класса и историческими местами. А культура коренных народов и захватывающие дух ландшафты повлияли на здешнюю музыку.

Чтобы познакомиться с окрестностями города, Фой отправился в увлекательный тур на квадроциклах по пустыне Сонора с Девином О'Брайаном из местной турфирмы Stellar Adventures.

Он объясняет, что вся эта территория входит в зону отдыха Four Peaks Lower Wilderness: "Только в этой части пустыни проложено более 550 миль троп. Это дает нашим туристам возможность проехать по самым разным дорожкам. По многим из этих троп много лет назад ездили на лошадях и повозках".

Музыка коренных народов

После знакомства с местным ландшафтом Фой Вэнс решил прикоснуться к истории и побольше узнать о музыке коренных жителей Финикса.

Музей Херд посвящен искусству коренных американцев. Директор по работе с населением Маркус Моненеркит рассказал, что музей был основан в 1929 году и что в нем собрана обширная коллекция, насчитывающая около 45 000 экспонатов. "Сегодня наша задача, наша миссия - представлять культуру американских индейцев", - подчеркнул он.

Посещение музея Херда стало отличной отправной точкой для знакомства с историей штата. Оно вызвало у Фоя желание глубже погрузиться в местную музыку и культуру. Поэтому он не мог упустить возможность посетить Фестиваль Наследия, который проходит в соседнем Флагстаффе.

На фестивале звучит не только традиционная музыка. Местный музыкант Сейдж Бонд сочетает традиционное влияние и культуру с хэви-металлическим звучанием, создавая нечто совершенно особенное.

"Люди получают возможность увидеть традиционные элементы, познакомиться с культурой, - рассказывает исполнительница. - А также услышать современную музыку. Как и местные жители, мы не всегда играем традиционную музыку. Мы также делаем другие вещи. Мы не живем в типи, мы - люди сегодняшнего дня. Мы не люди прошлого".

Жареный хлеб

Фой убежден, что помимо музыки, лучший способ погрузиться в другую культуру - через кухню. Поэтому он решил отведать очень популярный в этих краях жареный хлеб. Это блюдо можно встретить по всей Аризоне, а Вэлин Хататли из Val's Frybread прекрасно его готовит.

"Его можно есть как соленым, так и сладким, - говорит она, - можно есть как десерт или как основное блюдо. Он такой душистый. Если вы хотите, чтобы он был хрустящим, он может быть хрустящим. Это не похоже ни на что из того, что вы когда-либо пробовали".

Финикс - необычный город. Его влияние и культура выходят за его пределы и глубоко укоренились в музыке. Мягкий климат и великолепное солнце привлекают сюда туристов со всего мира, но именно эти впечатления -от культуры и общения с местными жителями делают посещение этого города обязательным.