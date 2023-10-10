Международный аэропорт Тель-Авива продолжает работать, но многие авиакомпании отменили или перенаправили свои рейсы.

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Израиль объявил, что находится в состоянии войны после того, как страну атаковала группировка ХАМАС. Ракеты, выпущенные из сектора Газа, долетели до Тель-Авива и Иерусалима, на израильской территории орудуют боевики.

Сотни израильтян погибли, тысячи получили ранения. Власти также подтвердили, что жертвами нападения стали девять граждан США. Не менее десяти подданных Великобритании погибли или пропали без вести.

Кроме того, ХАМАС удерживает в заложниках десятки людей. Сообщается, при авиаударах, нанесённых израильскими военными по Газе погибло не менее 500 человек.

Если в настоящий момент вы находитесь в Израиле или планируете поездку туда, советуем вам ознакомиться с данным материалом.

Безопасно ли путешествовать по Израилю?

Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании (FCDO) рекомендует воздержаться поездок в Израиль и на палестинские территории, при остутствии в том острой необходимости.

Это означает, что туристические компании, чьи клиенты находятся в этой зоне, должны как можно скорее вернуть их обратно и остановить отправку туристов, пока ситуация не изменится и министерство не опубликует новое распоряжение.

В частности FCDO просит британских граждан отказаться от поездок в:

Газу

селения Шебаа и Гаджар

в зону в пределах 500 м от границы с Ливаном (от "голубой линии") к востоку от Метулы, включая северную окраину города

в зону в пределах 500 м от границы с Сирией ("линия Альфа")

район вблизи границы с Газой, включающий: район к юго-западу от Ашкелона; район к югу от трассы 35 и к западу от трассы 40 до Тлалима, не включая Беэр-Шеву; район к западу от Беэр-Шевы; район к северу от трассы 211.

В ведомстве также предупреждают, что инциденты происходят в Тель-Авиве, Беэр-Шеве, Хадере, Иерусалиме и Старом городе (в частности, у Дамасских ворот, ворот Ирода, Львиных ворот и Цепных ворот), Наблусе, Дженине, Хевроне, долине реки Иордан, на израильских контрольно-пропускных пунктах, вблизи поселенческих форпостов и в лагерях палестинских беженцев.

При посещении этих районов следует соблюдать особую осторожность и совершать перемещения только в случае крайней необходимости.

Министерство иностранных дел Ирландии (DFA) также рекомендует путешественникам отказаться от поездок в Израиль, поскольку "нападения не прекращаются, представляя значительный риск для безопасности".

"Пожалуйста, избегайте поездок в южные районы Израиля и соблюдайте меры предосторожности, если уже находитесь на территории Израиля и оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим", - говорится в сообщении МИД.

Что делать, если у меня забронирован тур в Израиль?

Если вы решите поехать в Израиль сейчас, и если власти вашей страны официально предостерегают от его посещения, вы не будете защищены стандартными программами страхования путешествий.

Если вы забронировали турпутёвку в Израиль, вы можете отменить бронь и получить полное возмещение затрат, в связи как раз-таки с выпущенными властями рекомендациями.

Осуществляются ли перелёты в Израиль?

Международный аэропорт Тель-Авива - основной транспортный узел страны - продолжает работать, однако многие авиакомпании отменили или перенаправили свои рейсы.

Американские авиаперевозчики United Airlines, Delta Airlines и American Airlines приостановили полёты. К ним присоединились европейские операторы - Lufthansa и AirFrance, а также финский Finnair.

Авиакомпания EasyJet отменила рейсы в Тель-Авив в воскресенье и понедельник и заявила, что в ближайшие несколько дней скорректирует график перелётов.

"Все клиенты, которых коснулась отмена отмены рейсов, имеют право на возврат денег, ваучер или бесплатную пересадку на другой рейс", - заявил представитель EasyJet.

Рейсы Wizz Air, следовавшие в Израиль в начале конфликта перенаправлялись в Ларнаку, главный аэропорт Кипра. Рейсы в Тель-Авив и обратно были отменены до следующего уведомления.

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Португальская авиакомпания TAP приостановила полеты в понедельник и предлагает возврат денег или перенос рейсов без дополнительной оплаты.

Израильская авиакомпания El Al заявила, что ведёт работу в соответствии с указаниями сил безопасности, и что рейсы выполняются "по расписанию".

Что делать, если вы находитесь в Израиле?

FCDO предупреждает, что международные границы - как воздушные, так и наземные - в Израиле и Палестине могут быть закрыты в кратчайшие сроки.

Если вы находитесь в Израиле, ваша туристическая страховка продолжает действовать до тех пор, пока вы не сможете покинуть страну.

Перед поездкой следует уточнить информацию у своих авиакомпаний и страховщиков. За дополнительной информацией следует обращаться в военное управление по защите гражданского населения Израиля: www.oref.org.il/en или по телефону 104, если вы находитесь там.