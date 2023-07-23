Лесной пожар на Родосе: 30 000 человек были эвакуированы

Euronews

На греческом острове Родос уже шестые сутки не прекращается лесной пожар. Властям пришлось эвакуировать более 30 тысяч человек, среди них есть туристы.

Более 30 000 человек были эвакуированы с греческого острова Родос, который охватили лесные пожары. Среди них есть туристы. Министр по вопросам климатического кризиса Греции Василис Кикилиас назвал это "крупнейшей эвакуацией за всю историю страны".

В ночь на воскресенье огонь добрался до деревни Лаэрма в центре Родоса. Сгорели несколько домов и местная церковь. Всего же огневой фронт растянулся на 9 километров.

Сотни пожарных борются с огнем на острове уже шестой день. Только за последние сутки они обнаружили 46 новых очагов пламени. Их работу усложняют ветер и рекордная жара: синоптики предупреждают, что температура воздуха на Родосе может достигнуть 44°C.

По данным властей, тушение пожаров займет еще как минимум несколько дней. Грекам помогают пожарные из Франции, Италии, Израиля и Кипра. В процесса участвуют самолеты и вертолеты.