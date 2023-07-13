Euronews

Хотите тишины и покоя во время принятия солнечных ванн? Эта европейская страна обещает солнце, море и тишину.

Любителей пляжного отдыха в Португалии предупредили, что за слишком громкое звучание музыки им грозит штраф до 36 000 евро.

Национальное морское управление страны (AMN) запретило портативные колонки, воспроизводящие мелодии на высокой громкости, которые беспокоят местных жителей и туристов.

Новые ограничения были подтверждены в то время, когда в Португалии начинается пик туристического сезона на самых популярных пляжных направлениях.

Какой штраф за включение музыки на пляже в Португалии?

Объявленное в прошлом месяце AMN, постановление запрещает "использование звукового оборудования и деятельность, создающую шум, которая, согласно условиям закона, может вызвать дискомфорт".

Хотя неясно, какая громкость официально классифицируется как нарушение порядка, посетители пляжей могут обращаться с жалобами на шум в местную морскую полицию, отвечающую за пляж, на котором они находятся.

Штрафы могут составлять от 200 до 4 000 евро для отдельных лиц и от 2 000 до 36 000 евро для групп. Нарушающий "аксессуар" - например, динамик - также может быть конфискован.

В пляжном указе AMN перечислены и другие виды деятельности, запрещенные на берегах Португалии. К ним относятся игры в мяч вне специально отведенных мест, кемпинг вне кемпингов и разведение костров.

Деструктивные туристы становятся мишенью по всей Европе

Это не первый случай регулирования антисоциального поведения на пляжах Европы.

Прошлым летом Барселона в Испании запретила сигареты на своих пляжах, чтобы оградить отдыхающих от пассивного курения и брошенных окурков.

От Португалии до Хорватии вводятся правила и ограничения, чтобы сделать популярные туристические направления более пригодными для жизни местных обитателей.

В прошлом месяце Дубровник объявил о планах создания системы сдачи багажа, чтобы уменьшить шум от колесных чемоданов в его историческом, мощеном булыжником Старом городе.

Греция ввела систему временных интервалов для посетителей Акрополя в попытке справиться с толпами туристов, а Пантеон в Риме на этой неделе ввел плату за вход.

Многие страны, включая Португалию, также ужесточают ограничения на краткосрочную аренду жилья для борьбы с инфляцией на рынке жилья.