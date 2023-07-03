Бирюзовые воды, трекинг по Ликийской тропе и древние руины: сокровища Турецкой ривьеры

Живописные деревни, исторические места и впечатляющие пейзажи – Турецкой ривьере есть что предложить как любителям пляжного отдыха, так и тем, кто жаждет открытий.

Турецкая ривьера завораживает своими уникальными видами – бирюзовой водой, прекрасными пляжами и нетронутой природой.

Именно здесь, на юго-западе страны, на полуострове Теке, исторически известном как Ликия, пролегает легендарная Ликийская тропа протяжённостью 540 километров. Маршрут был назван в честь древней цивилизации, правившей когда-то этим регионом.

Один из самых красивых пешеходных маршрутов мира

Кто может быть лучшим попутчиком на этом треке, чем человек, который разработал его в 90-е и популяризировал? Британка Кейт Клоу давно переехала в Турцию, её привела сюда любовь к истории и пешему туризму.

"В мой первый приезд, когда я была в порту Анталии, я посмотрела на горы и подумала:"Там, наверху, должно быть столько тропинок, о которых никто не знает". Мне пришлось стать первооткрывательницей, – вспоминает путешественница и автор книг о Ликийской тропе.

"Это особенное место между горами и морем. Тропа поднимает вас ввысь: на отметке в 1800 метров вы попадаете в лес. Затем тропа спускается к побережью, где вас ждут пляжи и байдарки. Вы можете осмотреть рыбацкие деревни, а также открыть для себя порты, города, поселения, которые были построены ликийцами и которые позже захватили римляне. Ликия была важным пунктом на торговом пути из Египта в Рим", – поясняет Кейт Клоу.

Здесь много невероятных мест, один из них – Каякёй. Эта деревня, существовавшая с древних времен, была заброшена в 1923 году в результате принудительного греко-турецкого обмена населением после поражения Афин в войне между двумя странами. С тех пор Каякёй – город-призрак или точнее музей под открытым небом.

Бирюзовые воды Турецкой ривьеры

Ликийская тропа проходит недалеко от Олюдениза, красивейшем курорте Бирюзового побережья, как ещё называют Турецкую ривьеру. Здесь можно совершить полёт на параплане с горы Бабадаг или прокатиться на лодке по Голубой лагуне и увидеть место, где Эгейское море встречается с восточной частью Средиземного моря.

С лодки можно полюбоваться скалистыми, покрытыми соснами горами.

Нельзя не побывать и в Долине бабочек, природном заповеднике, добраться до которого можно только по морю или проделав очень сложный путь. Почему это ущелье так называется?

"В определённое время года, особенно в апреле, здесь можно встретить до 80 различных видов бабочек. Одна из здешних красавиц – медведица четырёхточечная. Это место находится под охраной государства. Сюда не пускают много туристов", – говорит Ферихан Гюзель, владелица компании Guide Tours.

Эти места также привлекают любителей дайвинга. Если вам повезёт, вы сможете увидеть морских звёзд в Голубой пещере.

На байдарке к затонувшему городу

По морю или по суше вы можете добраться до городка Каш. Там, где теперь швартуются яхты, стоял древний порт Антифеллос.

Мощёные улочки Каша, окаймленные старыми рыбацкими домиками, в которых сейчас магазины, гостиницы, кафе и рестораны, придают ему неповторимую атмосферу. Это особенно чувствуется, когда вы оказываетесь перед грудой живописных руин классической эпохи!

Здесь вы также можете взять напрокат лодку или каяк, чтобы исследовать затонувший город с поверхности. К северу от необитаемого острова Кекова под воду ушёл некогда процветающий Долихисте, построенный ликийцами в IV веке до н.э. Поселение было частично затоплено в результате землетрясения во II веке, которое привело к повышению уровня моря. Позже город был окончательно заброшен во время арабского вторжения.

Под бирюзовыми водами до сих пор видны остатки домов, общественных зданий, церквей, винных погребов. Район Кекова был объявлен охраняемой зоной в 1990 году Министерством окружающей среды и лесного хозяйства Турции. Дайвинг и плавание на этой территории запрещены.