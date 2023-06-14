Euronews

Сервис бронирования отелей Hotels.com составил список самых необычных заказов в номер.

Когда говорят об обслуживании в номере, обычно имеют в виду доставку еды, но некоторые гости выводят его на новый уровень.

Диетическая вода, растаявшее мороженое и миска с рисом для собак — эти запросы попали в список самых необычных, по версии сайта бронирования отелей Hotels.com.

А в десятку самых странных заказов через рум-сервис попали бизон, иглобрюхая рыба и кипяченая вода в бутылках.

От размещения в номере Королевского филармонического оркестра до доставки наборов Lego на серебряном подносе: отели расширяют предложения по обслуживанию номеров, чтобы удовлетворить практически любой запрос.

Почти 40% опрошенных отелей отметили, что спрос на обслуживание в номерах растет.

Что чаще всего заказывают в номер?

Бургеры стали самым заказываемым блюдом в номерах, обойдя классический клубный сэндвич. Опросив сотни отелей, сервис Hotels.com выяснил, что гамбургеры составляют 40% заказов.

Но также наблюдается и переход на более растительную пищу. Более 55% отелей сообщили об увеличении количества заказов веганских блюд — это больше, чем вегетарианских или безлактозных.

Треть туристов тратят €116 на обслуживание в номере за ночь

Исследование также показало, что треть путешественников тратят не менее €116 на обслуживание в номере за ночь, причем наиболее популярное время для рум-сервиса — между 19:00 и 20:00.

Похоже, что для самых роскошных отелей почти ни одна просьба не является слишком необычной.

Hotels.com составил список мест, где гости могут побаловать себя странными и забавными просьбами об обслуживании номеров, зачастую в ущерб своему кошельку.

За €1356 в ночь в лондонском отеле The Milestone гости могут побаловать себя частным концертом Королевского филармонического оркестра прямо в номере.

От частных концертов до частных каноэ: еда в номер в отеле InterContinental на Бора-Бора может быть доставлена на палубу вашей надводной виллы в традиционном каноэ.

Некоторые отели предлагают варианты обслуживания номеров специально для детей. Ashford Castle в Майо, Ирландия, предлагает гостям заказать услуги Lego, где и дети, и взрослые могут выбрать один из наборов конструктора, который будет доставлен в номер на серебряном подносе.

В отеле The Plaza в Нью-Йорке часто заказывают мороженное, показанное в фильме "Один дома-2": 16 шариков мороженого с различными топпингами стоимостью в €277.

В то же время отель Post Oak Hotel в Хьюстоне, штат Техас, предлагает за €1482 попробовать бургер "Черное золото", состоящий из 16 унций говядины Wagyu, жареной фуа-гра и черного трюфеля, уложенных в черную булочку бриошь с икрой и 24-каратным золотом.