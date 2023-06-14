НАТО как причина задержки авиарейсов: учения в небе над Европой могут помешать путешественникам

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Около 800 рейсов ежедневно перенаправляются из-за учений Air Defender над Германией, Данией и Нидерландами.

Масштабные учения НАТО в европейском небе могут привести к задержкам рейсов на этой и следующей неделе.

В понедельник 12 июня многонациональный военный союз начал крупнейшие в своей истории учения по развертыванию военно-воздушных сил.

Учения Air Defender 2023 будут проходить в основном в воздушном пространстве Германии до 22 июня.

"В связи с проведением учений и связанных с ними мер ежедневно будут перенаправляться около 800 рейсов", - говорится в сообщении организации по управлению воздушным движением Eurocontrol.

Учения могут привести к задержкам полетов гражданской авиации в довольно напряженное отпускное время года, когда европейские авиадиспетчеры пытаются справиться с постпандемическим бумом, а во Франции часто бастуют.

В учениях НАТО участвуют 10 000 военнослужащих и 250 боевых самолетов из 25 стран, включая США.

"Я знаю, что могут быть ограничения в сфере гражданских авиаперевозок", - признал командующий ВВС ФРГ Инго Герхартц, который руководит учениями.

При этом Герхартц отмечает: "Когда я вижу соотношение: 10 дней из 365-ти, чтобы в итоге мы могли жить в мирной и свободной стране, я думаю, что это правильный сигнал, который мы должны послать".

Где закрыто европейское воздушное пространство?

Главком ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхартц информирует СМИ во время пресс-конференции, посвященной учениям, 7 июня 2023 года. AP Photo

Для учений Air Defender 2023 заблокированы крупные участки воздушного пространства, которые также используются гражданскими самолетами, в основном над Германией.

на cевере: с использованием воздушного пространства Дании и Нидерландов

на востоке: вблизи границ Польши и Чехии

на юге: от Люксембурга вдоль французской границы до Боденского озера в Швейцарии

Использование этих зон запрещено или сильно ограничено для гражданских авиарейсов на несколько часов каждый день.

Учения приостанавливаются на выходные 16-17 июня.

Южный сектор может оказать особенно значительное влияние на рейсы из Великобритании, отмечает писатель-путешественник Саймон Колдер в британской газете Independent.

По его словам, рейсы из Лондона в Анталию (Турция) обычно проходят как раз через эту зону, равно как и самолеты из Манчестера на греческие острова.

Какие аэропорты и авиакомпании могут пострадать?

Из 800 рейсов, которые будут перенаправлены, примерно у 300 маршруты будут удлинены в среднем на 110 км (около семи минут полетного времени на крейсерской скорости).

Возможно, не такая уж и большая задержка в пути, но это может вызвать серьезные потрясения, учитывая размер сети авиаперелетов в Европе.

Самые загруженные аэропорты, такие как лондонские Хитроу и Гэтвик, столкнутся с наибольшими проблемами при составлении расписания. Часы работы экипажей и ночной "комендантский час" означают, что не все задержки могут быть устранены.

В бюджетных авиакомпаниях, таких как Ryanair, у которых между прилетом и вылетом некоторых самолетов проходит менее 30 минут, задержки накапливаются быстрее всего.

EasyJet, крупнейшая авиакомпания в Гэтвике, постаралась заверить пассажиров, что "влияние на работу [будет] минимальным".

Главный хаб компании Lufthansa во Франкфурте также будет затронут из-за закрытия воздушного пространства в южном секторе.

Что представляют собой учения НАТО?

"Эти учения не направлены против кого-либо", - уверяет генерал-лейтенант Герхартц.

"Это оборонительные учения, призванные показать, что альянс способен защитить себя в случае необходимости", - подчеркивает он.

Маневры военно-воздушных сил смоделированы по сценарию помощи на основе пятой статьи Североатлантического договора, которая предусматривает, что нападение на одного участника НАТО является нападением на НАТО в целом и вызывает ответ со стороны всех государств-членов.

Если Россия атакует одну из балтийских стран, например Эстонию, НАТО "предпримет действия, которые сочтет необходимыми, чтобы помочь союзнику, подвергшемуся нападению".

Герхартц отметил, что учения завершатся до начала летних школьных каникул в Германии.