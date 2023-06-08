Невероятная релаксация в Самарканде

Корреспондент Euronews Галина Полонская исследовала велнес-центры в гостиничном кластере Silk Road Samarkand и призналась, что ей удалось там полностью расслабиться

Великолепный Самарканд привлекает путешественников со всего мира. Этот древний город Узбекистана когда-то находился на перекрестке Шелкового пути. Здесь, безусловно, есть что посмотреть, а сейчас - даже больше, чем когда-либо.

Галина Полонская, Euronews: "После прогулок по Самарканду расслабиться и восстановить силы можно здесь - в туристическом кластере Silk Road Samarkand создан целый оазис релаксации и оздоровления. Я приехала, чтобы узнать и испытать на себе новый полезный для тела и духа маршрут".

Наше путешествие начинается здесь, в новом международном аэропорту Самарканда. Построенный в форме раскрытой книги, он является удобными воротами в город. Открытый в прошлом году, аэропорт связывает город с различными зарубежными направлениями.

Дмитрий Мартыненко, коммерческий директор, Air Marakanda, Международный аэропорт Самарканд: "Аэропорт уникален в первую очередь своим дизайном, он выполнен в форме книги известного ученого Мирзо Улугбека - "Астрономические таблицы Гурагани", он оснащен современным оборудованием, что позволяет обслуживать пассажиров по международным стандартам".

Несколько отелей в кластере Silk Road Samarkand спроектированы как велнес-центры. Различные оздоровительные программы могут длиться от нескольких дней до 2 недель и легко сочетаются с осмотром достопримечательностей.

Александр Овчаров, главный врач, Silk Road Samarkand: "Наши оздоровительные программы основаны на философии Авиценны, отца-основателя современной медицины. Он объединил врачебные практики Востока и Запада и верил, что без хорошего настроения нет здоровья".

Один из ключевых элементов программы "Антистресс" - барокамера.

Александр Овчаров, главный врач, Silk Road Samarkand: "В барокамере под давлением происходит насыщение человека кислородом. Один из главных эффектов - это антиоксидантная терапия, когда все вредные вещества окисляются и выводятся из организма. Это один из лучших способов расслабиться".

Главная идея Авиценны - объединить оздоровительные практики Востока и Запада - реализована здесь в целом многообразии вариантов. Еще одна часть антистрессовой терапии - соляная комната.

Султан Мурадов, заместитель главного врача, Silk Road Samarkand: "Соляная комната помогает работе дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, щитовидной железы, это также антистрессовая терапия, и очень полезно при аллергии".

Стены и потолок комнаты отделаны двумя видами соли - гималайской и уральской. Уже через час вы начинаете чувствовать глубокую релаксацию.

Велнес-предложение в отелях Silk Road Samarkand очень разнообразно. В Mirage SPA в 5-звездочном отеле Minyoun можно попробовать самые современные из них, а также окунуться в историю региона, где караваны пересекали местную пустыню.

Яна Силаева, директор SPA, Silk Road Samarkand: "Самарканд находится в пустыне, и мы постарались здесь выполнить все таким образом, чтобы гость почувствовал себя в этих безграничных просторах, чтобы он ощутил жизнь внутри себя, почувствовал пульсацию этой жизни".

Песок - ключевой элемент массажа здесь. Вам предлагают лечь на специальный кварцевый песок - это называется псаммотерапия. А мастер с Бали делает массаж с помощью специальных мешочков, наполненных песком.

Кварцевый песок, на котором я лежу, теплый, а в мешочках - горячий, невероятное расслабление и умиротворение, главное - не заснуть. Галина Полонская "евроньюс"

А еще корреспондент Euronews попробовала очень необычный салат в меню Silk Road Samarkand Wellness, названный в честь Биби Ханум - жены знаменитого правителя Тимура. Главный ингредиент салата - груши - был ее любимым фруктом.

Груши, карамелизованныe в местном уникальном мёде из верблюжьей колючки, - здоровая еда.

Сергей Павлуков, шеф-повар Wellness-отеля Silk Road Samarkand: "Груша - это природный детокс, как и зелень, а мед из верблюжьей колючки очень богат витаминами и микроэлементами".

Галина Полонская, Euronews: "Салат не только полезный, но и очень вкусный. Его история вдохновила меня сходить в мечеть Биби Ханум в Самарканде, но сначала мне нужно как следует выспаться. Задача моего путешествия выполнена на сто процентов - расслабление невероятное".