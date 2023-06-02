От карет до скаутов: мини-гид по необычным музеям Европы

В европейских городах есть не только классические национальные галереи. В этих необычных музеях можно узнать об истории магии, увидеть исторические кареты и самостоятельно изготовить сувенир из стекла.

Европейские города богаты прекрасными национальными галереями, но в них есть и причудливые музеи, которые стоит исследовать.

Чтобы помочь отделить хорошие необычные музеи от плохих, занимающаяся хранением багажа компания Stasher проанализировала отзывы в Google и составила этот гид по пяти лучшим.

5. Вена: Музей императорских карет

Музей императорских карет в Вене, Австрия, представляет транспорт ушедшей эпохи — от императрицы Сисси до 1900-х годов — и имеет высокий средний рейтинг туристов — 4,7 из 5.

Вход в музей стоит 12 евро, но для всех, кто не достиг 19-летнего возраста, он бесплатный.

4. Париж: Музей ярмарочного искусства

Париж — город, который заставляет путешественников возвращаться снова и снова. Если вы уже посетили крупные достопримечательности или хотите избежать некоторых переоцененных, то причудливый Музей ярмарочного искусства может быть для вас.

Предыдущим посетителям музей понравился — они оценили его в 4,7 из 5 в Google.

Музей называют "миром мечты". Он полон диковинок, карнавалов, невероятных садов и ярмарок времен "Прекрасной эпохи". Посетители не скучают: в музее нет традиционных витрин с надписями, а экскурсии проходят в интерактивном формате.

Экскурсии с гидом можно забронировать онлайн на сайте, они длятся 1,5 часа. Их стоимость составляет 18,80 евро для взрослого и 12,80 евро для детей в возрасте от 4 до 11 лет. Чтобы избежать разочарования, имейте в виду, что музей открыт только по средам, выходным и в дни школьных каникул.

3. Лондон: Музей "Магического круга"

"Магический круг" — самопровозглашенное магическое общество в мире имеет штаб-квартиру в Лондоне. Его почетным членом является даже недавно коронованный король Карл III.

Средняя оценка отзывов об этом очаровательном месте — 4,8 из 5.

Здесь хранятся сокровища, рассказывающие об истории магии, в том числе ботинки, в которых британский иллюзионист Динамо ходил по Темзе, и первая книга о магии, написанная на английском языке более 400 лет назад.

Музей "Магический круг" принимает посетителей только в рамках программы публичных мероприятий и по предварительной записи.

2. Краков: Музей витража

Музей витража в Кракове в среднем оценивается посетителями в 4,8 балла из 5. У него богатая история: он работает как действующая витражная мастерская с 1902 года и не закрывался даже во время Второй мировой войны.

Экскурсии в музее проводятся со вторника по субботу за 42 злотых (примерно 9 евро). На мастер-классах, проводимых специалистами, вы также можете изготовить собственные сувениры из витражного стекла.

1. Вена: Музей скаутов

Музей скаутов может похвастаться впечатляющими 4,9 звездами из 5 по отзывам Google. Его хвалят за удивительные рассказы об истории движения скаутов и за регулярно обновляемые выставки.

Входной билет стоит всего 4 евро для взрослых и 2 евро для детей до 18 лет, что делает его доступной достопримечательностью для тех, кто интересуется скаутами и гидами. Музей открыт для посетителей в четверг и пятницу каждую неделю, а в другое время — по предварительной договоренности.

Какие необычные музеи в Европе любят не так сильно?

На последнем месте в списке Stasher — Музей пыток в Амстердаме, со средним баллом отзывов 3,3 из 5. Большинство критических замечаний в адрес музея связано как с его небольшим размером, так и с отсутствием каких-либо увлекательных экспозиций.

Музей осветительных и нагревательных приборов в Стамбуле занял второе место снизу, причем в негативных отзывах упоминается отсутствие чистоты. Далее расположились Музей неслыханных вещей и Музей газовых фонарей в Берлине.