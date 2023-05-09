Избыток туристов: в Портофино ввели зоны, где запрещено стоять

Популярный у пользователей Instagram городок Портофино задыхается от количества туристов. Чтобы бороться с чрезмерным потоком путешественников, на набережной организовали зоны, где запрещено стоять. Штраф за нарушение запрета — 270 евро.

Портофино привлекает всё больше и больше туристов, и жители этого небольшого приморского городка на итальянской Ривьере начинают проявлять недовольство. Живописная набережная города с разноцветными зданиями — отличный материал для Instagram. На практике это означает, что позирующие для фото туристы нередко блокируют тропинки и дороги.

Для борьбы с этим мэр Портофино ввел зоны, где запрещено стоять. Любому, кто будет пойман за слишком долгое пребывание на набережной с 10:30 утра до 6 вечера, грозит штраф в размере €270.

Цель запрета — предотвратить скопление больших групп туристов на пирсе. Он будет действовать до окончания курортного сезона 15 октября.

Как еще Италия борется с чрезмерным туризмом?

Портофино — не единственный итальянский город, который борется с чрезмерным туризмом.

Чтобы уменьшить интенсивность движения на знаменитом 35-километровом участке между Виетри-суль-Маре и Позитано на Амальфитанском побережье, с июня по сентябрь прошлого года была введена система ограничений на основе номерных знаков. Если номер автомобиля заканчивался на нечетное число, он мог въезжать на дорогу по нечетным дням. Если на четное — то по четным.

От избытка туристов страдает и Венеция. В пик сезона город с населением всего 50 000 человек может принимать до 150 000 туристов в день.

В 2021 году большим круизным судам было запрещено причаливать в её порту. Ожидается, что в следующем году город введет плату за въезд. Туристы, остающиеся в Венеции на ночь, уже платят туристический налог в размере 5 евро, который включается в их счета за отель.

В других туристических центрах были введены ограничения на краткосрочную аренду жилья.