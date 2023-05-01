Германия: заплати 49 евро и путешествуй по всей стране

Euronews

В ФРГ начал действовать единый проездной билет. По нему можно совершать поездки практически на всех видах транспорта

В рамках кампании по привлечению населения к использованию общественного транспорта, в Германии введен ежемесячный проездной билет стоимостью 49 евро.

С первого мая жители страны с таким проездным могут совершать поездки на поездах, трамваях, автобусах, метро и пармоах. Ранее министр транспорта заявил, что этот шаг направлен на "сокращение выбросов и преодоление кризиса стоимости жизни".

"Я знаю многих, у кого есть такой проездной", - говорит девушка. Ей вторит другая: "Я собираюсь подать заявку сейчас, просто потому, что это супер-возможность для молодежи".

Проездной доступен через приложение для смартфонов или в виде чип-карты. Как ожидается, со временем, цены будут повышаться. Скоростные поезда и автобусы дальнего следования оплачиваются отдельно.

Летом прошлого года с первого июня по 31 августа в Германии действовал ежемесячный проездной билет за 9 евро. По нему люди могли путешествовать по всей стране на местном и региональном транспорте. Продажи превысили 50 миллионов.

Инициатива по сокращению использования личных автомобилей оказалась эффективной в Люксембурге. Там общественный транспорт стал бесплатным три года назад.