Хотите сдавать свой дом или квартиру туристам? Следите за правилами, которые принимаются в Европе

Euronews

Краткосрочная аренда жилья для отдыхающих вызывает споры в разных странах по всему миру.

Недвижимость может быть хорошей инвестицией или источником дополнительного дохода для владельцев в популярных туристических местах. Но это также приводит к повышению цен для местных жителей, заставляя людей переезжать из популярных среди путешественников городов. Тем, кто сдает жилье, туристы приносят больше выгоды, чем долгосрочные арендаторы, но в межсезонье сотни объектов стоят незанятыми.

ЕС постепенно вводит правила и нормы, применимые ко всему блоку из 27 стран. Некоторые города и страны по-своему борются с ростом аренды жилья.

В Париже создано специальное подразделение для борьбы с незаконной арендой жилья для отдыха

В большинстве городов Франции существует процедура регистрации для тех, кто хочет сдать в краткосрочную аренду целый дом или квартиру. После регистрации мэрия присвоит вам номер, который должен быть привязан к вашему онлайн-объявлению, прежде чем клиенты смогут приехать.

В Париже правила еще более строгие. Недавно город выиграл длительную судебную тяжбу с Airbnb, в результате которой онлайновая платформа для аренды жилья была признана ответственной за незаконную сдачу в субаренду недвижимости в городе.

По мере роста популярности подобных сайтов Париж вводит все более строгое законы в отношении того, что можно и что нельзя сдавать в аренду. Вы можете сдавать свое основное жилье на таких платформах, как Airbnb, на 120 дней в году, но для этого необходимо зарегистрировать его в мэрии.

Что касается второго жилья или сдачи в аренду на срок более 120 дней, нужно официально переоборудовать его в меблированное туристическое жилье. Город борется с жилищным кризисом.

В Париже даже есть специальное подразделение, занимающееся выявлением нелегальной аренды. За четыре года столица Франции получила 18 миллионов евро штрафов от тех, кто не соблюдает правила.

Португалия вводит ограничения на краткосрочную аренду жилья по всей стране

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта недавно ввел ряд мер по пресечению краткосрочной аренды жилья. Последняя перепись населения страны в 2021 году показала, что в Португалии насчитывается более 720 000 свободных единиц жилья.

В попытке усмирить стремительно растущие цены на аренду, страна не будет выдавать новых лицензий для Airbnb и других подобных платформ. Исключение составят лишь сельские районы.

Лицензии на сдачу жилья в аренду будут пересматриваться каждые пять лет, вводится новая система контроля цен.

Эти меры принимаются в связи с тем, что Португалия прекращает действие "золотых виз". Она давала иностранцам возможность получить гражданство, купив недвижимость в стране стоимостью не менее 500 000 евро - привлекательная перспектива для тех, кто хочет получить вид на жительство в ЕС.

Но это привело к тому, что 10 процентов всех покупок недвижимости в Португалии совершаются иностранцами.

Испанские города борются со стремительно растущей стоимостью аренды жилья

В Испании также наблюдается бум краткосрочной аренды жилья, поскольку туризм переживает постпандемический период.

Данные Национального института статистики показывают, что число объектов, сдаваемых в аренду на время отпуска, растет по всей стране.

В 2021 году Барселона стала первым европейским городом, запретившим краткосрочную аренду комнат. В городе есть специальная группа, которая проверяет подобные объявления и реагирует на них.

Сдача в аренду целых домов или квартир по-прежнему разрешена, но владелец недвижимости должен иметь соответствующую лицензию. Новые лицензии город уже давно не выдает.

В феврале Валенсия объявила о планах запретить использование домов для сдачи туристам в историческом центре города. Сначала это решение было отменено судом, но мэрия города заявила, что будет и дальше бороться с краткосрочной арендой жилья.

Пальма, популярная столица острова Майорка, добилась успеха в суде по поводу запрета аренды жилья для туристов в многоквартирных домах. Это означает, что туристы могут останавливаться только в домах для одной семьи, причем их апартаменты должны быть изолированными.

В разных частях Испании действуют различные правила, но по мере роста числа туристов, сдающих жилье в аренду, ограничения, скорее всего, будут только ужесточаться.

Италия ограничивает краткосрочную аренду жилья

В популярных туристических центрах Италии местные власти также ограничивают возможности краткосрочной аренды. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро в марте заявил, что планирует ввести систему, которая позволит сдавать жилье туристам только на 120 дней в году. По его словам, любой, кто превысит этот лимит, "увидит полицию у дверей".

Итальянские правила налогообложения доходов от аренды также означают, что такие платформы, как Airbnb, должны собирать 21-процентный сбор и делиться информацией с налоговыми органами.

Правила для владельцев недвижимости варьируются от муниципалитета к муниципалитету. В большинстве мест нужно будет сообщить властям, что вы начинаете сдавать жилье в краткосрочную аренду. В некоторых местах требуют, чтобы вы делились статистикой: сколько гостей приняли и на какой срок.

Также часто от хозяев требуют предоставить каждому гостю письменный договор краткосрочной аренды, подписанный обеими сторонами при заселении.

В Нидерландах действуют одни из самых строгих правил

Вы могли заметить, что в Амстердаме нелегко забронировать что-то на Airbnb, Booking.com или Expedia. Это связано с тем, что тут одни из самых строгих правил в этом списке.

Чтобы сдать недвижимость в аренду в Амстердаме, вам потребуется разрешение, стоимость которого около 48 евро, причем выдается оно на определенный срок.

Сдавать жилье в аренду вы можете не более чем на 30 ночей в год, максимум для четырех человек, и вы не имеете права предлагать "ночлег и завтрак". Перед приездом гостей вы должны уведомить муниципалитет о сроке аренды.

Город надеется избавиться от плохой туристической репутации и это одна из мер, направленных на поощрение качества, а не количества.

Нидерланды тоже переживают жилищный кризис, и Амстердам желает, чтобы в домах, которые он строит, люди жили, а не использовали их как недвижимость для сдачи в аренду туристам.