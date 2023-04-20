Германия: транспортный хаос из-за забастовки

Euronews

Сотрудники служб безопасности железных дорог и аэропортов Германии объявили о проведении забастовки в пятницу.

Вот что нам известно о причинах забастовки и о том, с какими проблемами могут столкнуться путешественники.

Забастовка поездов в Германии: чего ожидать

Профсоюз железнодорожников EVG объявил о запланированных забастовках ранее, заявив, что работники нуждаются в более высоких зарплатах для борьбы с ростом цен и высокой инфляцией. "Мы должны усилить давление на работодателей, которые считают, что могут игнорировать требования своих работников", - говорится в заявлении профсоюза после предыдущей забастовки в конце марта.

Профсоюз требует повышения зарплат на 12% за год или минимальной прибавки в 650 евро, отвергая предложенный работодателями единовременный бонус за инфляцию. Хотя инфляция замедлилась до 7,4% в марте и далека от пика в 8,8% в октябре прошлого года, она остается относительно высокой.

Пятничная железнодорожная забастовка продлится с 3 часов ночи до 11 часов утра по всей стране.

EVG представляет интересы работников 50 компаний, включая немецкого государственного железнодорожного оператора Deutsche Bahn, поэтому перебои в работе ожидаются повсеместно.

Deutsche Bahn управляет поездами дальнего следования, а также S-Bahn и региональными поездами в Германии. В пятницу утром все эти поезда будут отменены, а их движение возобновится после обеда. Путешественникам и пассажирам следует также ожидать некоторых задержек.

В некоторых случаях пассажиры могут получить от Deutsche Bahn компенсацию в размере около 80 евро - на питание, новые билеты или проживание. Поэтому не забудьте сохранить чеки на случай непредвиденных расходов.

Авиарейсы: какие аэропорты в Германии будут затронуты?

Аэропорт Гамбурга отменил все вылеты с 22 часов среды до 23 часов пятницы. Рейсы могут по-прежнему прибывать, но некоторые из них также будут отменены.

Кельн/Бонн на данный момент отменил 121 рейс.

Дюссельдорф не объявлял об отмене рейсов, а в уведомлении пассажирам рекомендовано уточнить статус рейсов у своей авиакомпании или туроператора.

Аэропорт Штутгарта объявил, что в пятницу весь день не будет вылетов, и попросил пассажиров не приезжать в аэропорт.

Пассажиров, вылетающих или направляющихся в Кельн/Бонн, Штутгарт или Дюссельдорф, просят регулярно проверять статус своего рейса. Если их рейс состоится, просят выделить дополнительное время, так как ожидаются длительные задержки на контроле безопасности.

Почему в этом году в Германии много забастовок?

Остановка работы происходит на фоне сильной социальной мобилизации в Германии, где с начала года участились забастовки по поводу заработной платы - от школ до больниц и почты.

Последняя забастовка 27 марта парализовала на 24 часа весь транспортный сектор, включая аэропорты, она была организована по призыву EVG и профсоюза работников общественного обслуживания Verdi.

Профсоюз, представляющий около 2,5 миллионов работников, уже несколько недель ведет напряженные переговоры с государством и муниципалитетами. Эти переговоры должны возобновиться в субботу с целью достижения соглашения по заработной плате.