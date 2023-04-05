"Немецкий билет" за 49 евро поступил в продажу

В понедельник 3 апреля в Германии поступил в продажу месячный билет на все виды общественного транспорта стоимостью 49 евро.

Билет будет действовать по всей стране с 1 мая.

Теперь пассажиры могут предварительно приобрести "Deutschland-Ticket," или "D-Ticket", на сайте и в приложении Deutsche Bahn, а также в транспортных компаниях по всей Германии. Он доступен в виде цифровой подписки, которую можно отменить в любое время.

Министр транспорта Фолькер Виссинг заявил в ноябре, что этот шаг направлен на "сокращение выбросов и преодоление кризиса стоимости жизни".

Летом 2022 года в качестве эксперимента был введен билет стоимостью 9 евро в месяц. Новый билет стоит дороже - 49 евро, или около 1,60 евро в день.

Где действует билет D-Ticket?

Билет действует в автобусах, поездах и других видах общественного транспорта на коротких и средних расстояниях. Однако он не принимается в поездах, обслуживаемых DB Fernverkehr AG (включая RE) и другими перевозчиками дальнего следования, такими как FlixTrain (IC, EC, ICE).

В настоящее время правительство ведет переговоры с DB Fernverkehr об исключениях на некоторых маршрутах.

Министры транспорта из 16 различных земель Германии согласовали новую ежемесячную плату. Первоначально планировалось, что она будет действовать с января.

С D-Ticket можно ездить и на региональных поездах AP Photo

Это удобный вариант, поскольку он действителен во всех сетях общественного транспорта Германии, многие из которых имеют запутанную систему оплаты проезда.

Детям до шести лет билет не нужен.

Что случилось с месячным билетом за 9 евро?

В июне, июле и августе 2022 года был опробован билет стоимостью 9 евро, который позволял ездить на поездах, автобусах и трамваях по всей стране.

Он был введен для борьбы с инфляцией, вызванной войной в Украине. Билет также должен был стимулировать людей пользоваться экологически чистым транспортом и сократить потребление топлива.

Ассоциация транспортных компаний Германии VDV заявила, что за три летних месяца прошлого года было "сэкономлено" около 1,8 млн тонн выбросов углекислого газа.

Как сообщается, многие жители Германии просили продлить эксперимент с девятиевровым билетом, но возникли разногласия между федеральным центром и регионами по поводу того, из каких средств будет финансироваться проект. В конце концов, было достигнуто соглашение о введении новой схемы с ценой 49 евро в месяц.

Но некоторые земли Германии все же решились продлить летний эксперимент. Например, Берлин в октябре ввел абонемент стоимостью 29 евро, который действует в общественном транспорте региона. Он доступен до конца апреля: в мае его заменит "немецкий билет" за €49.