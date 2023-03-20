Уже были в Лондоне и Париже? Отправляйтесь в Манчестер и Порту!

Городской уикенд способен восстановить силы так же хорошо, как и пляжный отдых. Но европейские столицы — не всегда лучший вариант для снимающих стресс выходных. В заполненных туристами Лондоне, Париже и Риме легко столкнуться с толпами и высокими ценами. Так что если вы в поисках менее очевидных направлений, выбирайте города поменьше.

Мы выбрали девять из них, наполненных яркой культурой, вкусной кухней и богатой ночной жизнью. В этих местах вы найдете все преимущества городской жизни, но не столкнетесь с толпами туристов и заплатите меньше.

9. Познань, Польша: красочная архитектура и андеграундные рейвы

Познань — один из самых недооцененных городов Польши. В нем каждый найдет что-то для себя: от разноцветных домов живописного старого города до техно-рейвов в андеграундных клубах.

После посещения исторического собора, расположенного на острове между рукавами реки Варта, отправляйтесь в интерактивный центр "Ворота Познани", чтобы узнать больше о его истории.

Обязательно попробуйте великопольскую кухню — признание в любви к корнеплодам.

8. Мюнхен, Германия: хайкинг, езда на велосипеде и речной серфинг

Столица немецкой Баварии Мюнхен — идеальное место для тех, кто не очень любит города.

Там отличные условия для езды на велосипеде, а близлежащие горы идеально подходят для любителей хайкинга. Вы даже можете заняться серфингом на реке Изар — будет полезно после местной выпечки и пива.

Конечно, ежегодный Октоберфест — самое оживленное время года в городе, но Мюнхен идеально подходит и для спокойного отдыха. Иногда его называют Millionendorf — деревней-миллионником, в которой царит тихая и спокойная атмосфера и где все знают своих соседей.

7. Корк, Ирландия: созерцание звезд и виски

Второй по величине город Ирландии — столица одноименного зеленого графства.

Отдохните в спокойном парке Фитцджеральд или полюбуйтесь звездами в обсерватории замка Блэкрок. Любителям виски понравится знакомство с Jameson и вискикурней Rebel City Distillery, а любителям культуры стоит заглянуть в Оперный театр Корка и художественную галерею Кроуфорд.

6. Гданьск, Польша: молочные бары и рыночные площади

Этот портовый город украшает балтийское побережье Польши и может похвастаться одними из самых красивых архитектурных памятников страны с множеством церквей и рыночных площадей.

Почему бы не отведать традиционной еды в одном из молочных баров Гданьска и не полюбоваться фирменными ярко раскрашенными зданиями города, прогуливаясь по красивой набережной?

5. Лион, Франция: вкусная еда и хорошее вино

Лион с его зданиями и стенными росписями — must-visit для любого путешественника.

Расположенный в месте слияния рек Рона и Сона, город — родина современного кинематографа и оплот французской кулинарии: здесь родились братья Люмьер и "отец французской кухни" Поль Бокюз.

Лион — это также и отличная база для знакомства с национальными парками и виноградниками французского региона Овернь-Рона-Альпы.

4. Лейпциг, Германия: искусство и культура

Одна из жемчужин восточной Германии, Лейпциг был центром культуры еще со времен Средневековья.

Сегодня город может похвастаться Музеем изобразительных искусств и Форумом современной истории, которые привлекают взыскательных любителей культуры. Столь же взыскательные любители вечеринок захотят познакомиться с легендарной техно-сценой Лейпцига, которая соперничает с берлинской.

Не пропустите район Линденау, где полуразрушенные одежные фабрики превратили в арт-пространства.

3. Порту, Португалия: история, ночная жизнь и паштел-де-ната

Порту, расположенный на берегу Атлантического океана, — родина портвейна. Его бурная ночная жизнь и средневековый район Рибейра, внесенный в список ЮНЕСКО, манят туристов всех возрастов.

Экскурсионный круиз по реке Дору — идеальный способ полюбоваться прекрасным португальским закатом. Не упустите возможность попробовать традиционный десерт — паштел-де-ната.

2. Глазго, Шотландия: стрит-арт и культура

Хотя этот портовый город на реке Клайд и находится на холодном севере Соединенного Королевства, немного шотландского гостеприимства быстро вас согреет.

В прошлом Глазго был промышленным центром, а сегодня стал культурным. Именно здесь находятся Шотландская опера и Шотландский балет.

Любителям виски стоит посетить винокурню Clydeside Distillery. Спортивным фанатам понравится Музей шотландского футбола, а насладиться великолепным стрит-артом смогут и те, и другие.

1. Манчестер, Англия: бывшие склады, театр и ночная жизнь

В северной столице Великобритании есть культура, ночная жизнь и еда на любой вкус. Это поистине город на все сезоны — погода здесь одинаково плоха круглый год.

Манчестер сохранил свое промышленное наследие как никто другой, и по всему городу можно увидеть викторианские склады и каналы.

Почувствуйте яркую театральную жизнь города в театре Lowry или Royal Exchange. Посетите Музей науки и промышленности или Музей истории народа, чтобы узнать о политическом и промышленном прошлом города, а затем проведите ночь на вечеринке в исторической Gay Village.