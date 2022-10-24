Нэшвилл: чем заняться в Музыкальном городе?

Нэшвилл известен как Музыкальный город. Именно в этой жемчужине Теннесси находится Зал славы и музей кантри.

Появившаяся в 1950-1960-х годах музыка соул, ритм-н-блюз и госпел тесно переплетается с развитием движения за гражданские права того времени.

В Национальном музее афроамериканской музыки экспонаты показывают, как инструменты, звуки и исполнители работали вместе, чтобы создать саундтрек движения за гражданские права.

"Преобразующая сила, которая кроется в музыке и музыкальным производстве, - это то, что мы отмечаем, когда говорим о движении за гражданские права и музыке", - говорит Кэти Рейндж-Бриггс, менеджер по выставкам и коллекциям музея.

Национальный музей афроамериканской музыки официально открылся в 2021 году Euronews

Как Нэшвилл повлиял на движение за гражданские права?

Влияние Нэшвилла на движение за гражданские права простирается далеко за пределы музыки.

Университет Фиска - это место, где получили образование многие ведущие молодые деятели движения за гражданские права 1960-х годов, и благодаря этому Нэшвилл стал эпицентром борьбы за равенство. Вклад города задокументирован в зале гражданских прав Публичной библиотеки.

"Я думаю, самое важное - это влияние, которое Нэшвилл оказал на другие места в движении за гражданские права", - говорит Эллиот Робинсон, специалист по программам в Публичной библиотеке Нэшвилла.

Нэшвилл оказал ключевое влияние на "Лето свободы" в Миссисипи, его жители приняли участие в "Поездках свободы" 1961 года, а также в мирных сидячих забастовках в знак протеста против сегрегации в закусочной F. W. Woolworth.

"Они знали, что делают это не для себя, - говорит Робинсон. - Они делали это для будущих поколений. Важно сохранить эти истории".

Публичная библиотека Нэшвилла обслуживает столицу штата Теннесси и округ Дэвидсон Euronews

Кухня Нэшвилла

Еда всегда была сердцем процветающей общины Нэшвилла. Именно радость от еды объединяла людей по разные стороны разделительных линий в 1950-х и 1960-х годах.

"Южная еда и кухня сыграли огромную роль в объединении политиков и молодых активистов, - говорит Андреа Блэкман, главный специалист по вопросам многообразия, равенства и инклюзивности в городе Нэшвилл. - Они верили, что если мы сможем вместе преломить хлеб, то сможем вместе изменить мир".

В современном Нэшвилле проживают представители 32 национальностей, которые сделали город своим домом, создав разнообразное сообщество, которое представлено в кулинарных изысках, доступных как гостям, так и жителям города.

Нэшвилл остается таким же динамичным и постоянно меняющимся, и нам не терпится узнать, что ждет Музыкальный город дальше.