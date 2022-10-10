Родина соул-музыки и гражданских прав: Мемфис в истории и культуре

Мемфис, штат Теннесси – не только родина всемирно известного Элвиса Пресли, но и ключевая остановка на маршруте "Движение за гражданские права американского Юга".

В городе, расположенном на реке Миссисипи, находится Музей американской соул-музыки Stax. Её сотрудники чтят соул и его связь с движением за гражданские права. В Stax Records работали Отис Реддинг, Мэвис Стейплз и Альберт Кинг. "Наша экспозиция описывает боль, несправедливость, надежды, мечты, разочарования; всё это отражено в музыке, – говорит многолетняя сотрудница музея Динни Паркер. – Всё, что символизирует гражданские права, находится здесь".

Stax прославился тем, что был звукозаписывающим лейблом, где американцы работали рука об руку вне зависимости от цвета кожи, их объединяла любовь к музыке. Бил-стрит – еще одна легенда Мемфиса, олицетворяющая плавильный котел культур. Здесь начинал свою карьеру Элвис, а также B.B. King, давший имя заведению на этой улице, открытому и по сей день.

Лейбл, основанный в 1957 году, сначала назывался Satellite Records. В 1961 году сменил название на Stax Records. euronews

Самые выдающиеся события Бил-стрит ХХ века были задокументированы доктором Эрнестом Уизерсом: он фотографировал ночную жизнь в барах и клубах, в рамках продолжавшегося 60 лет проекта по изучению афроамериканской культуры. Сейчас его работы хранятся в музее и галерее "Коллекция Уизерса".

"Эта улица представляет собой место, где цвет кожи не был барьером, потому что индустрия развлечений была объединяющим всех элементом", – говорит Розалинд Уизерс, дочь доктора Эрнеста и владелица коллекции.

Бил-стрит в центре Мемфиса euronews

Ну и, конечно, ни одно место в Мемфисе не связано настолько с движением за гражданские права, как мотель "Лоррейн". Здесь в 1968 году произошло убийство Мартина Лютера Кинга-младшего.

Работа и жизнь доктора Кинга, который оказался в Мемфисе, чтобы поддержать бастующих работников санитарной службы, прославляется в Национальном музее гражданских прав, расположенном на месте мотеля. "Наша миссия – защищать и сохранять наследие доктора Кинга", – говорит Фэйт Моррис, главный специалист по внешним связям музея.

"Не должно случиться так, чтобы люди забыли, что значило его пребывание в Мемфисе. Наш музей – не мемориал, а место, вдохновляющее всех тех, для кого жизнь и смерть доктора Кинга наполнены символикой", – заключает Фэйт Моррис.