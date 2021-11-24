7 способов познакомиться с горной Болгарией в любое время года

Попав в такой прекрасны город как София, поначалу трудно представить лучшего места для проведения отпуска на территории Болгарии. Но достаточно выбраться из города, как перед вами раскроются бескрайние возможности провести свое время.

Особенно много их в горных массивах Рила и Пирин, расположенных на юго-западе страны, и в Балканских горах, пересекающих центр Болгарии.

1) Горнолыжные трассы

С приближением замы многие люди мечтают о горных лыжах. Если вы желаете вместо привычного отдыха в Альпах попробовать что-то новое, попробуйте болгарские горнолыжные курорты Банско, Боровец и Пампорово.

Банско, лежащее у подножия Пирина, получает титул лучшего болгарского курорта на конкурсе World Ski Awards каждый год с 2013 г. Общая длина трасс разной степени трудности для горных лыж здесь насчитывает 75 км, а для беговых – 9 км.

Лыжники в Банско. Amorphisman via Wikimedia Commons

После увлекательного дня на горных спусках вечер можно провести в традиционной болгарской корчме-механе, где вы сможете обогреться, утолить голод и выпить ракии.

2) Велосипедные прогулки по горам

После того, как снег растает, смените лыжи на велосипед и насладитесь красотами горной Болгарии, проехав по веломаршруту в Родопских горах.

По преданию именно здесь родился мифологический музыкант Орфей. Родопы иногда называют зелёным сердцем Европы из-за покрывающего их вечнозелёного соснового бора. Вы сможете проехать через город Велинград, известный бальнеологический курорт.

Вид из деревни Ягодиной на Родопские горы. Canva

3) Восхождение на Мусалу и Вихрен

Если вы не любитель лыж и велоспорта, но мечтаете о пешем походе в горы, отправляйтесь на покорение Вихрена (самой высокой горы массива Пирен) или Мусалы (высочайшей вершины Балканского полуострова, 2925 м). Подъём на обе эти вершины будет сопровождаться завораживающими видами. Те, кто хочет сэкономить время и силы, смогут подняться на Мусалу на фуникулёре горнолыжного курорта Боровец.

4) Горные монастыри

Поездку в болгарские горы обязательно нужно совместить с посещением одного из более ста монастырей, разбросанных по стране.

Один из самых интересных вариантов – Рыльский монастырь. Его основал в Х в. преподобный Иоанн Рыльский, покровитель болгарского народа. Монастырь включён в список в всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рыльский монастырь. Canva

Пожар 1862 г. уничтожил оригинальные памятники позднего Средневековья, но они были бережно восстановлены. Здесь по-прежнему проживает монашеская община.

5) Горные озёра

Во время горного похода всегда приятно встретить на пути озеро. В Рыльских горах вы найдет живописную группу из семи озер (Седем рилски езера). На одном из них, получившем из-за своей формы название Почка (Бъбрека), каждый август приверженцы учения Беинса Дуно (Петра Дынова) устраивают праздник панэвритмических танцев.

6) Болгарские вина

Популярная в горах ракия может показаться чересчур крепким напитком для большинства блюд. Но Долина роз, область, располоденная к югу от Балканских гор, предлагает богатый выбор прекрасных вин.

Горы защищают долину от эктремальных температур и создают идеальный климат для виноделия. Здесь выращивают уникальный сорт винограда – красный мискет (мискет червен), из которого делают белые и розовые мускатные вина.

Долина роз. Canva

7) Высокогорная кухня

Болгарская кухня напоминает во многих отношениях греческую и турецкую. На стол здесь подают такие блюда как тахини, бёрек и мусака. Но в Родопских горах можно встретить ряд чисто болгарских кушаний.

Самое типичное из них – пататник, картофельный пирог с сирене (болгарским сыром типа брынзы). Воздерживающимся от мяса здесь предложат традиционный фасолевый суп с большим количеством овощей – боб-чорбу.