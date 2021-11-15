Бычий хвост с рисом от шеф-повара Смолса

На всемирной выставке Экспо-2020 в Дубае все страны представили гостям своих павильонов свои национальные блюда. Таким образом здесь можно составить представление о почти 200 кулинарных традициях. Самой недооцененной из них остаётся африканская кухня.

За пределами континента, на котором расположены 54 страны, люди мало знают о таких изысканных блюдах как угандийские чапатти с овощным карри, тунисская курица тройной обжарки "бхарат", эфиопская лепёшка "ынджера" или острый камерунский рыбный перец. Лауреат множества премий в области кулинарии повар Александр Смолс хочет восполнить этот пробел.

Более 30 лет этот бывший оперный певец путешествовал по Африке и всему миру, знакомясь с кулинарными традициями африканской диаспоры. Итогом этих путешествий стали три книги Grace the Table, _Between Harlem and Heaven _и Meals, Music, and Muses: Recipes from My African American Kitchen. А посетители Экспо-2020 получили возможность не только прочитать об открытых Смолсом блюдах, но и попробовать их в павильоне Алькебулан — специально посвященном африканской кухне.

“Африканская кухня также разнообразна, как и сам континент. Но о ней мало знают в мире,” — говорит Смолс. — “Принести эту частицу Африки на Экспо-2020 — это прекрасная возможность продемонстрировать богатство африканской кухни, отличающейся от региона к региону. В нашей культуре еда всегда сопровождается музыкой. И это можно почувствовать здесь, в Алькебулане. Гости со всего мира могут погрузиться здесь в наши ароматы и традиции”.

Одно из самых любимых блюд Смолса —бычий хвост с жареным рисом. По его словам, рис попал в Африку из Азии еще в XVI в. и сейчас стал основой африканской кухни: “Я очень люблю жареный рис. Его очень приятно готовить. Вы просто разгружаете ваш холодильник и получаете нечто удивительное”.

Алькебулан — это одно из самых древних названий Африки. Оно означает "Мать человечества" или Эдемский сад. В павильоне с таким названием можно найти 11 баров и ресторанов с типично африканскими блюдами и напитками. Он открыт с субботы по среду, с 10 утра до полуночи. По четвергам и пятницам здесь проводятся специальные мероприятия, посвященные культурному обмену с помощью кулинарии.

Подробности вы можете узнать на вебсайте www.expo2020dubai.com.