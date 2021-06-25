Меню в стиле Christian Dior

Праздник вкуса и аромата. В сотрудничестве с Christian Dior известный португальский шеф-повар разработал меню из нескольких блюд. Источником вдохновения для Хосе Авилеса стали самые популярные духи модного дома.

Герой нашего сюжета признаётся - создавать нечто новое, необычное - любимая часть его работы. А цель проекта, по его словам, - разбудить у дегустаторов весь спектр вкусовых ощущений, активизируя мультисенсорное воприятие.

Так, например, рецепт тартара из копчёных креветок был вдохновлён ароматом Dior "Oud Ispahan".

Его автор пояснил, что в меню представлены пять вкусов: солёный, сладкий, горький, кислый и умами. Но в сочетании с нотками парфюма, рождаются и новые.

Хосе Авилес - один из самых знаменитых шеф-поваров Португалии, успешный ресторатор. Под его руководством в Лиссабоне работает мишленовский Belcanto и Tasca в Дубае.

В составе вышеупомянутого кулинарного шедевра главный ингредиент - креветки, выловленные у южного порта Алгарви. Авилес уверен: только используя местные продукты, можно создать по-настоящему аутентичное блюдо.

Рецепт:

Ингредиенты:

200 г. креветок Алгарви,

3 авокадо,

розовая вода,

личи,

лимонный сок,

Приготовление:

Для соуса измельчите авокадо при помощи блендера. Добавьте личи, розовую воду, лимонный сок, соль по вкусу. Если соус слишком густой, разбавьте его парой чайных ложек воды.

Очистите креветки, промойте и обсушите. Нарежьте их крупно, посолите и поперчите. Поместите круглую форму для сервировки на тарелку. Залейте внутрь получившийся тартар. Придавите содержимое, а затем снимите кольцо.

Нарежьте кубиками ещё одно авокадо и запеките его на гриле до появления румяной корочки. Поместите кусочки аккуратно на тартар.

В довершение, полейте тартар соусом из авокадо. Блюдо готово!