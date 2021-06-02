Дубай: отдых на любой бюджет

Дубай - адрес предлагающий самые разнообразные варианты досуга, причем очень многие впечатления можно получить почти или полностью бесплатно. От спорта и прогулок на открытом воздухе в величественном обрамлении гор до световых шоу у фонтанов через веселые ярмарочные аттракционы - эмират представляет широкую палитру малобюджетного отдыха.

Дубай - гораздо шире, чем представление о нем, это не только гламур и роскошь. Здесь есть множество достопримечательностей и развлечений, доступных гостям с небольшим бюджетом. Например, в горных курортах Хаджар и Хатта - масса вариантов для активного отдыха. Пожалуй, здешние красоты - самая величественная из возможных декораций, созданных природой. И наслаждаться пейзажем можно и нужно совершенно бесплатно.

Горные тропы нам показывает страстная любительница походов, хозяйка блога The Road Reel, Аусра Осипавичуте. Она рассказалао местности подробнее: "У нас совершенно удивительные горы, здесь есть пешеходные тропы, есть дорожки для горных велосипедов... здесь есть, где ездить, тренироваться.

Вся сеть - около 32 километров, самый короткий маршрут - 1 км. Тропы имеют цветовую градацию по уровню сложности, так что вы можете начать с зеленой, она самая простая, затем перейти к самой сложной - черной; синяя и красная - промежуточные. Выходить в горы следует рано, встать придется в 4 утра, чтобы к шести быть в пути. Иначе очень жарко! Вам всегда нужно иметь достаточный запас воды. Скажем, из расчета 2 литра для коротких походов, а для длинных, 15-километровых, пять литров".

Горный курорт Хатта интересен не только своими пейзажами, но и памятниками истории. Здесь вас наверняка заинтересует одноименная этнографическая деревня. Поселению - свыше 3 тысяч лет, его уникальная архитектура, микроклимат вдохновят гостей любого возраста.

Из прошлого в день сегодняшний: набравшись впечатлений у подножия культовой башней Форт- Хатта , отправляйтесь в центр искусств Джамиля - одну и центральных арт-площадок Дубая. Здесь круглый год проходят выставки мирового уровня.

Директор центра, Антония Карвер рассказала о концепции галереи: "Мы верим, что искусство - оно для всех! Наш центр известен как Музей современного искусства Дубая, в его стенах мы проводим выставки, персональные и групповые. У нас есть библиотека, пространство для детских мастер-классов, есть залы для семинаров и круглых столов взрослой публики, есть где посмотреть фильмы.

А за стенами - Парк скульптур и сады художников. Наши выставки отличаются такой глубиной, что людям хочется возвращаться к нам вновь и вновь, пересматривать экспозиции. И все это бесплатно. Прямо сейчас у нас проходит фантастический показ: "Твоя эпоха".

Выставка посвящена теме человека и технологий, их взаимодействия, в результате которого мы превращаемся в данные в интернете. Мы видим, как художники интерпретирует этот новый мир, в котором мы пытаемся сориентироваться".

Дубай также славится своими бесплатными шоу фонтанов. Прямо напротив Центра искусств, в фестивальном городке реализуется проект Imagine: вода, музыка и свет - его главные участники.

В центре города вы увидите оригинальный Dubai fountain, а на оконечности острова Палм Джумейра - Palm foutain, признанный самым крупным в мире.

С наступлением ночи жители Дубая целыми семьями стекаются в Global Vilage, на этой ярмарке можно недорого и вкусно поесть, а также почти бесплатно развлечься.

Заплатив 5 евро за вход, вы получите доступ на площадку в полтора с лишним миллиона квадратных метров.42 тысячи живых шоу и и свыше трех половиной тысяч торговых точек ждут гостей.

26 павильонов знакомят вас с почти 8 десятками культу,. На ярмарке - 300 уличных киосков, здесь вы найдете традиционные эмиратское блинчики и достойные инстаграма многоэтажные азиатские десерты. А для любителей острых ощущений - головокружительные атракционы!

Бюджетный Дубай - это верх веселья.