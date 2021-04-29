Туристический маршрут по Западным Балканам: пешком, на велосипеде или по воде

Западные Балканы - рай для любителей природы и приключений.

Известный своими горными рельефами регион также имеет выход к морю, а значит открывает мир возможностей для уникальных впечатлений.

Любители приключений и туристические компании со всего региона создали маршрут Via Dinarica Mega Trail, который позволит иностранным и региональным туристам насладиться этим уникальным местом.

Это необычная туристическая тропа, занимающая площадь более 500 000 кв. км, пересекает не менее 8 стран (не все из них - члены ЕС).

Мы находимся на высоте 1700 метров над уровнем моря, в деревне Милишевц, где мы ночевали. Это был необычный опыт, мы объехали на велосипеде три страны: Албанию, Черногорию и Косово. Мы встречали на пути фантастических людей; мы видели завораживающие пейзажи. Об этом стоит всем сказать, вы должны посетить эти Альпы Андреа Данглли журналист, турист

Наряду с основными маршрутами Via Dinarica вас ждет множество других приключений - пешком, на велосипеде или даже на воде.

На плане отмечены зеленый, синий и белый маршруты, предлагающие полный спектр приключенческих программ, таких как пеший туризм, лыжный туризм, каякинг, водные виды и зимние виды спорта Мадлина Пука эксперт по приключенческому туризму, проект Тройного туризма

Рынок приключенческого туризма быстро растет, и есть надежда, что этот межрегиональный маршрут привлечет ценных клиентов, поддержит местную экономику и будет способствовать развитию устойчивого туризма на Западных Балканах.

Многочисленные тематические маршруты вдоль Via Dinarica предлагают любящим природу познакомиться с историей и культурным наследием, а также ощутить гостеприимство невероятно разнообразного региона.

Еще одна туристическая тропа, разработанная благодаря региональному сотрудничеству, - это Via Egnatia. Она проложена по древней дороге, соединяющей восточную и западную части Римской империи.

Сегодня маршрут предлагает туристам путь, который соединяет исторические места Ликийской тропы и считается символом культурной связи региона.

Мы также поддерживаем многонациональный туризм, который поможет путешественникам насладиться трансграничными маршрутами, посетить больше мест и разнообразных культур Мадлина Пука эксперт по приключенческому туризму, проект Тройного туризма

Свободное передвижение через границы и взаимное признание гидов и профессионалов отрасли - одна из основных целей проекта.