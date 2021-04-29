Туристический маршрут по Западным Балканам: пешком, на велосипеде или по воде

Западные Балканы - рай для любителей природы и приключений.
Известный своими горными рельефами регион также имеет выход к морю, а значит открывает мир возможностей для уникальных впечатлений.
Любители приключений и туристические компании со всего региона создали маршрут Via Dinarica Mega Trail, который позволит иностранным и региональным туристам насладиться этим уникальным местом.
Это необычная туристическая тропа, занимающая площадь более 500 000 кв. км, пересекает не менее 8 стран (не все из них - члены ЕС).
Наряду с основными маршрутами Via Dinarica вас ждет множество других приключений - пешком, на велосипеде или даже на воде.
Рынок приключенческого туризма быстро растет, и есть надежда, что этот межрегиональный маршрут привлечет ценных клиентов, поддержит местную экономику и будет способствовать развитию устойчивого туризма на Западных Балканах.
Многочисленные тематические маршруты вдоль Via Dinarica предлагают любящим природу познакомиться с историей и культурным наследием, а также ощутить гостеприимство невероятно разнообразного региона.
Еще одна туристическая тропа, разработанная благодаря региональному сотрудничеству, - это Via Egnatia. Она проложена по древней дороге, соединяющей восточную и западную части Римской империи.
Сегодня маршрут предлагает туристам путь, который соединяет исторические места Ликийской тропы и считается символом культурной связи региона.
Свободное передвижение через границы и взаимное признание гидов и профессионалов отрасли - одна из основных целей проекта.