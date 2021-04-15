World Press Photo объявил победителей года

В Амстердаме назвали лауреатов ежегодного конкурса фотожурналистики World Press Photo. Сделанный в бразильском городе Сан-Паулу снимок датчанина Мадса Ниссена "Первое объятие" признан "Фотографией года". Работа получила 1-е место в категории "Главные новости" (одиночные кадры).
На снимке запечатлено первое объятие 85-летней Розы за пять месяцев. В марте 2020 года дома престарелых по всей стране закрыли свои двери для посетителей в результате пандемии. Миллионы бразильцев не могли навестить своих родных.
Кроме пандемии, среди других главных тем, которым посвящены работы победителей международного конкурса, - "климатическое чрезвычайное положение", социальные протесты и территориальные конфликты.
Основанная в 1955 году организация представила снимки-победители в нескольких категориях. Всего 45 фотографов из 28 стран были отмечены за высокое качество своих работ и их влияние. В подборке Euronews - результаты конкурса.
Победители в других категориях
"Habibi" - Анотонио Фаччилонго, Италия
История года
Согласно докладу правозащитной организации B’Tselem за февраль 2021 года, в израильских тюрьмах содержится почти 4200 палестинских заключенных-охранников. Некоторым грозит тюремное заключение сроком на 20 лет и более.
"Habibi", что в переводе с арабского означает "моя любовь", - это хроника любовных историй, разворачивающихся на фоне одного из самых длительных и сложных конфликтов в современной истории.
"Йемен: голод, еще одна рана войны" - Пабло Тоско, Аргентина
Категория: Проблемы современности, одиночные кадры
У Фатимы девять детей. Чтобы их накормить, ей приходится заниматься рыбной ловлей. Несмотря на то, что ее деревня была разрушена в результате военного конфликта в Йемене, она вернулась в свой дом с лодкой, купленной за счет продажи рыбы, и теперь пытается выжить и спасти свою семью.
"Сахавуд" - Алексей Васильев, Россия
Категория: Проблемы современности, 1-е место
Население Республики Саха в северо-восточной части Сибири живет в экстремальных погодных условиях: зимой температура здесь может опускаться до -50°С. Искусство здесь стало способом сохранить местную культуру и традиции. С 1990-х годов в республике налажено кинопроизводство. "Сахавуд", по аналогии с американской фабрикой грез, ежегодно представляет зрителю около 7-10 картин на якутском языке.
"Калифорнийский морской лев играет с маской" - Ральф Пейс, США
Категория: Природа, одиночные кадры - 1-е место
Калифорнийские морские львы - игривые животные родом из западной части Северной Америки. Из-за "локдауна" в Калифорнии в связи с распространением COVID-19 все больше местных туристов стремятся проводить время на открытом воздухе и отправляются на природу.
"Пантанал в огне" - Лало де Алмеида, Бразилия, Panos Pictures
Категория: Природа, истории - 1-е место
Почти треть бразильского региона Пантанал, одной из крупнейших заболоченных территорий на планете площадью в 140-160 тыс. кв. км, была уничтожена огнем в результате пожаров в 2020 году.
"Потерянный рай" - Валерий Мельников, Россия
Категория: События, истории - 1-е место
Российския фотограф представил серию снимков, посвященных конфликту между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.
"Спасение жирафа с затопленного острова" - Ами Витале, США
Категория: Природа - 1-е место
Жирафы Ротшильда - подвид северного жирафа, который находится под угрозой исчезновения. Повышение уровня воды в озере Баринго за последние десять лет привело к тому, что полуостров Лонгичаро превратился в остров. Cильные дожди в 2019 году стали причиной наводнения, в ловушке которого оказались девять жирафов. Местное население вместе со специалистами по охране природы построило баржу, на которой перевезло животных в заповедник Руко.
"Голуби пандемии: любовная история" - Джаспер Дост, Нидерланды
Категория: Природа, истории - 1-е место
Пара диких голубей подружилась с семьей фотографа, которая находилась на карантине во время пандемии в городе Влардинген. Олли и Долли, как назвала их семья, наносили семье ежедневные визиты, как бы напоминая о том, что люди не одиноки на этой планете даже в условиях самоизоляции.
Фотографии победителей станут основой выставки, которую ежегодно посещают более четырех миллионов жителей 50 стран мира.