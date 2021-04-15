World Press Photo объявил победителей года

В Амстердаме назвали лауреатов ежегодного конкурса фотожурналистики World Press Photo. Сделанный в бразильском городе Сан-Паулу снимок датчанина Мадса Ниссена "Первое объятие" признан "Фотографией года". Работа получила 1-е место в категории "Главные новости" (одиночные кадры).

На снимке запечатлено первое объятие 85-летней Розы за пять месяцев. В марте 2020 года дома престарелых по всей стране закрыли свои двери для посетителей в результате пандемии. Миллионы бразильцев не могли навестить своих родных.

Кроме пандемии, среди других главных тем, которым посвящены работы победителей международного конкурса, - "климатическое чрезвычайное положение", социальные протесты и территориальные конфликты.

Основанная в 1955 году организация представила снимки-победители в нескольких категориях. Всего 45 фотографов из 28 стран были отмечены за высокое качество своих работ и их влияние. В подборке Euronews - результаты конкурса.

Победители в других категориях

"Habibi" - Анотонио Фаччилонго, Италия

История года

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Согласно докладу правозащитной организации B’Tselem за февраль 2021 года, в израильских тюрьмах содержится почти 4200 палестинских заключенных-охранников. Некоторым грозит тюремное заключение сроком на 20 лет и более.

"Habibi", что в переводе с арабского означает "моя любовь", - это хроника любовных историй, разворачивающихся на фоне одного из самых длительных и сложных конфликтов в современной истории.

"Йемен: голод, еще одна рана войны" - Пабло Тоско, Аргентина

Категория: Проблемы современности, одиночные кадры

"Йемен: голод, еще одна рана войны", февраль 2020 года Pablo Tosco

У Фатимы девять детей. Чтобы их накормить, ей приходится заниматься рыбной ловлей. Несмотря на то, что ее деревня была разрушена в результате военного конфликта в Йемене, она вернулась в свой дом с лодкой, купленной за счет продажи рыбы, и теперь пытается выжить и спасти свою семью.

"Сахавуд" - Алексей Васильев, Россия

Категория: Проблемы современности, 1-е место

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Население Республики Саха в северо-восточной части Сибири живет в экстремальных погодных условиях: зимой температура здесь может опускаться до -50°С. Искусство здесь стало способом сохранить местную культуру и традиции. С 1990-х годов в республике налажено кинопроизводство. "Сахавуд", по аналогии с американской фабрикой грез, ежегодно представляет зрителю около 7-10 картин на якутском языке.

"Калифорнийский морской лев играет с маской" - Ральф Пейс, США

Категория: Природа, одиночные кадры - 1-е место

Калифорнийский морской лев играет с маской, ноябрь 2020 года Ralph Pace

Калифорнийские морские львы - игривые животные родом из западной части Северной Америки. Из-за "локдауна" в Калифорнии в связи с распространением COVID-19 все больше местных туристов стремятся проводить время на открытом воздухе и отправляются на природу.

"Пантанал в огне" - Лало де Алмеида, Бразилия, Panos Pictures

Категория: Природа, истории - 1-е место

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Почти треть бразильского региона Пантанал, одной из крупнейших заболоченных территорий на планете площадью в 140-160 тыс. кв. км, была уничтожена огнем в результате пожаров в 2020 году.

"Потерянный рай" - Валерий Мельников, Россия

Категория: События, истории - 1-е место

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Российския фотограф представил серию снимков, посвященных конфликту между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе.

"Спасение жирафа с затопленного острова" - Ами Витале, США

Категория: Природа - 1-е место

"Спасение жирафа с затопленного острова" - декабрь, 2020 года Ami Vitale

Жирафы Ротшильда - подвид северного жирафа, который находится под угрозой исчезновения. Повышение уровня воды в озере Баринго за последние десять лет привело к тому, что полуостров Лонгичаро превратился в остров. Cильные дожди в 2019 году стали причиной наводнения, в ловушке которого оказались девять жирафов. Местное население вместе со специалистами по охране природы построило баржу, на которой перевезло животных в заповедник Руко.

"Голуби пандемии: любовная история" - Джаспер Дост, Нидерланды

Категория: Природа, истории - 1-е место

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Пара диких голубей подружилась с семьей фотографа, которая находилась на карантине во время пандемии в городе Влардинген. Олли и Долли, как назвала их семья, наносили семье ежедневные визиты, как бы напоминая о том, что люди не одиноки на этой планете даже в условиях самоизоляции.

Фотографии победителей станут основой выставки, которую ежегодно посещают более четырех миллионов жителей 50 стран мира.