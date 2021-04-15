Кичари: простое индийское блюдо в меню фешенебельного ресторана в Дубае

Отель Trèsind Studio входит в топ-50 Лучших открытий в мире. Это один из ведущих ресторанов изысканной кухни в Дубае. У руля - шеф-повар Химаншу Сайни создает современные индийские дегустационные меню с использованием французских методов, отсюда и название Trèsind – от "très", что по-французски означает "очень", и "Ind" - индийский.

Tresind Studio TIRTH LAKHANI/TIRTH LAKHANI PHOTOGRAPHY

В апреле 2021 года Химаншу стал шеф-поваром года по версии журнала What’s On в ОАЭ, продолжая укреплять свою репутацию во всем мире благодаря серии ужинов в четыре руки с шеф-поварами из ресторанов, отмеченных звездами Мишлен, по всему миру. Одними из последних стали Риккардо Каманини из итальянского Lido 84 и Ана Рос из словенского Hisa Franko.

Несмотря на роскошные творения, которые можно найти на столах в Trèsind Studio, любимое блюдо Химаншу - скромный индийский продукт из отварного риса и чечевицы, известный как "кичари" или "кичри".

шеф-повар Химаншу Сайни Tresind Studio

"За этим блюдом скрывается прекрасная история. Это одно из тех блюд, которые готовят по всей Индии, но в каждом доме по-разному - из своего набора ингредиентов", - говорит Химаншу.

Именно вариации этого блюда вдохновили Химаншу на создание кичари, которое он часто включает в свои дегустационные меню. Вместо того, чтобы воссоздавать рецепт своей семьи, он добавляет 20 отдельных приправ из разных регионов Индии, поэтому каждая ложка отправляет посетителя в путешествие по кулинарному разнообразию Индии.

Карта специй Индии Tresind Studio

В составе: шафран из Джамму; зеленое яблоко из Химачал-Прадеша; чатни с папайей из Гуджрата; чесночный чатни из Махараштры; сырое манго из Уттар-Прадеша и маринованный имбирь из Аруначал-Прадеша и многое другое.

Мораль этого блюда заключается в том, что Индия - это не только масала. Те, кто хочет поэкспериментировать, обнаружат, что простой вареный рис и чечевица могут стать кулинарным холстом для многогранного и красочного разнообразия Индии.