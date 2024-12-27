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Новые правила ЕС по общим зарядным устройствам USB-C для электроники вступают в силу

Правила были утверждены в 2022 году Европейским парламентом и странами-членами ЕС.
Правила были утверждены в 2022 году Европейским парламентом и странами-членами ЕС. Авторское право Canva
Авторское право Canva
By Cynthia Kroet
Опубликовано
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Начиная с субботы, все портативные электронные устройства малого и среднего размера, продаваемые в ЕС, должны быть совместимы с портами USB-C для решения проблемы отходов.

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С субботы потребителям ЕС больше не понадобятся разные зарядные устройства для смартфонов, планшетов, фотоаппаратов, наушников и игровых приставок и других устройств, поскольку порты USB Type-C станут стандартом для мобильных устройств во всем блоке.

В 2022 году Европейский парламент и страны-члены ЕС подавляющим большинством проголосовали за отказ от альтернативных способов зарядки. Это означает, что все малые и средние портативные электронные устройства, продаваемые в ЕС, должны быть совместимы с портами USB-C.

Согласно правилам ЕС, потребители также могут отказаться от получения нового зарядника с каждым купленным устройством.

Производители ноутбуков столкнутся с теми же правилами с 28 апреля 2026 года.

Анна Каваццини, председатель комитета Европарламента по внутреннему рынку и защите прав потребителей, в заявлении для прессы отметила, что это "решительный шаг в сторону удобства для потребителей и экологической ответственности".

"Эти правила призваны решить проблему тонн отходов, ежегодно образующихся в результате выброшенных зарядных устройств, и сэкономить примерно 250 миллионов евро для домохозяйств ЕС за счет отказа от ненужных покупок", - добавила Каваццини.

Парламент заявил, что будет "внимательно следить" за тем, как производители адаптируются к этим изменениям.

Производители электронных устройств уже много лет сопротивляются стремлению ЕС стандартизировать технологии зарядки.

Решение затронет всех поставщиков, но больше всего Apple, которая изначально оспаривала правила, ссылаясь на проблемы с инновациями. Однако технологический гигант начал выполнять требования директивы и перешел на USB-C для своих устройств.

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