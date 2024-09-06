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Павел Дуров подтвердил, что Telegram убрал функцию "Люди рядом"

Павел Дуров
Павел Дуров Авторское право AP Photo/Tatan Syuflana
Авторское право AP Photo/Tatan Syuflana
By James Thomas
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Основатель Telegram Павел Дуров подтвердил, что Telegram убрал функцию "Люди рядом". По его словам, ей часто пользовались мошенники.

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Основатель и генеральный директор Telegram Павел Дуров впервые публично прокомментировал свое задержание в Париже и предъявленные ему обвинения. Он также пообещал перевести модерацию в Telegram "из области критики в область похвалы".

В своем телеграм-канале он рассказал, что его четыре дня допрашивала французская полиция, и назвал сложившуюся ситуацию "удивительной" по нескольким причинам.

"Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, потому что французские власти не получили ответов от Telegram", — отметил он.

По словам Павла Дурова, у Telegram есть официальный представитель в ЕС, который отвечает на запросы регуляторов, а адрес его электронной почты — легко найти в интернете. Кроме того, он отметил, что с ним самим было возможно связаться, например, через консульство Франции в Дубае. В частности, рассказал Дуров, некоторое время назад, когда французские власти попросили его создать горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма, он "лично помог" решить этот вопрос. 

Основатель мессенджера также подчеркнул, что обвинять гендиректора платформы в преступлениях, которые совершают с ее помощью третьи лица — "ошибочный подход" "досмартфонной эпохи". Если же у правоохранительных органов есть претензии, их следует подавать в форме судебного иска к самой компании.

"Ни один новатор никогда не создаст новые инструменты, если он знает, что может быть лично привлечен к ответственности за потенциальное злоупотребление этими инструментами", — написал Павел Дуров.

Глава Telegram сказал, что компания готова уходить из стран, где ей не удается договорится с местными регуляторами о "правильном балансе между конфиденциальностью и безопасностью", и привел в пример Россию (где мессенджер был запрещен с 2018 по 2020 годы) и Иран.

Борьба с мошенниками

При этом Павел Дуров пообещал улучшить работу Telegram в части борьбы с преступниками, которые злоупотребляют работой мессенджера. "Утверждения в некоторых СМИ о том, что Telegram — это своего рода анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности", — добавил он.

В другом посте основатель Telegram подтвердил, что мессенджер убрал функцию "Люди рядом". По его словам, такое решение принято из-за того, что ей пользовались менее 0,1% пользователей, но при этом у нее "были проблемы с ботами и мошенниками".

Кроме того, мессенджер запретил загружать новые медиафайлы в Telegraph, который "судя по всему, был использован не по назначению анонимными лицами".

Дуров также отметил, что 99,999% пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности, но 0,001% "вовлеченных в незаконную деятельность" создают "плохой имидж всей платформе, подвергая риску интересы почти миллиарда наших пользователей".

Павел Дуров был задержан по прилете в аэропорт Ле Бурже 24 августа. Вскоре ему предъявили обвинения. Среди них — соучастие в администрировании онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций организованной группой, отказ от предоставления уполномоченным органам сведений или документов по их запросу, а также сокрытие преступлений в составе группы.

Основателя Telegram взяли под судебный надзор, запретили ему покидать Францию и обязали внесли залог в размере €5 млн и появляться в полиции дважды в неделю.

Павел Дуров — гражданин четырех государств: России, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис. При этом, как пишет Politico, он отказался от консульской помощи.

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