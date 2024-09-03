NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Clearview AI оштрафована за незаконную базу данных

Распознавание лиц считается угрозой безопасности и частной жизни
Распознавание лиц считается угрозой безопасности и частной жизни Авторское право Seth Wenig/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
Авторское право Seth Wenig/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Pascale Davies
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Это уже не первый случай, когда американская компания, занимающаяся распознаванием лиц, получает штраф в Европе. И не первый, когда она игнорирует требования

РЕКЛАМА

Власти Нидерландов оштрафовали американскую компанию Clearview AI на 30,5 млн евро за создание незаконной базы данных. Голландское управление по защите данных выписало дополнительный штраф в размере до 5 миллионов евро за несоблюдение требований закона.

В заявлении DPA говорится, что Clearview незаконным образом создала базу с «фотографиями, уникальными биометрическими кодами и другой информацией, связанной с ними».

Технология распознавания лиц используется для поиска человека по его фотографии в поисковых системах.

«Распознавание лиц — крайне навязчивая технология, которую нельзя просто так взять и внедрить в жизнь каждого человека в мире», — заявил председатель Управления по защите данных Нидерландов Алейд Вольфсен.

«Clearview нарушает закон, и это делает использование её услуг незаконным. Поэтому голландские организации, использующие Clearview, ожидают крупные штрафы», - добавил он.

Euronews Next пытался связаться с Clearview AI, но не получил ответа на момент публикации.

У американской компании нет официального представительства в Европе. Ранее она получала штрафы и в других европейских странах.

Так, в октябре 2022 года Франция наложила штраф в размере 20 миллионов евро и обязала компанию не собирать и не обрабатывать данные о людях, находящихся во Франции, и удалить уже собранные данные.

Но в 2023 году Европейский совет по защите данных заявил, что Clearview не прислала никаких доказательств выполнения этих требований.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Бразилия приостанавливает работу соцсети X

Датская полиция хочет знать преступников в лицо

Российский «дрон-невидимка»: станет ли он проблемой для ВСУ

Технологии Искусственный интеллект кибербезопасность