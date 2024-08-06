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Суд в США признал поисковую систему Google незаконной монополией

При поиске в Google отображаются различные логотипы Google.
При поиске в Google отображаются различные логотипы Google. Авторское право Richard Drew/AP Photo, File
Авторское право Richard Drew/AP Photo, File
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Интернет-гигант намерен обжаловать решение суда. Апелляционный процесс может занять до пяти лет.

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Суд в США постановил, что компания Google нарушила антимонопольное законодательство и незаконно использует свое доминирование на рынке поисковых систем для подавления конкурентов.

Обвинение утверждает, что монополия Google позволяет компании взимать с рекламодателей искусственно завышенные цены, при этом не вкладывая больше времени и денег в улучшение качества своей поисковой системы, и такой небрежный подход наносит ущерб потребителям.

По словам руководства компании, суд признал, что "Google предлагает лучшую поисковую систему, но пришел к выводу, что ей не должно быть позволено делать ее легкодоступной".

Интернет-гигант намерен обжаловать решение суда. Апелляционный процесс может занять до пяти лет и отсрочит любые немедленные последствия как для потребителей, так и для рекламодателей.

В сентябре суд начнет рассматривать, какие изменения или штрафы следует ввести, чтобы исправить нанесенный ущерб и восстановить более конкурентную среду.

Поисковая система Google обрабатывает около 8,5 миллиардов запросов в день по всему миру.

Решение судьи было принято спустя почти год после начала судебного разбирательства, в ходе которого регулирующие органы столкнулись с Google в крупнейшем антимонопольном противостоянии в стране за последние десятилетия.

"Тщательно рассмотрев и взвесив показания свидетелей и доказательства, суд пришел к следующему выводу: Google - монополист, и он действовал как монополист, чтобы сохранить свою монополию", - написал окружной судья США Амит Мехта в 277-страничном постановлении.

В своем решении Мехта уделил особое внимание миллиардам долларов, которые Google ежегодно тратит на установку своей поисковой системы в качестве опции по умолчанию на новых мобильных телефонах и технических гаджетах.

Эксперты называют решение суда серьезным поражением для Google и ее материнской компании Alphabet, которая утверждала, что ее популярность обусловлена непреодолимым желанием потребителей использовать поисковую систему, настолько хорошо справляющуюся со своей задачей, что она стала синонимом поиска информации в Интернете.

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