Закон ЕС о регулировании ИИ вступил в силу

By Euronews

Первый в мире закон, определяющий правила использования систем, основанных на искусственном интеллекте, вступил в силу в ЕС. Его цель - снизить риски, связанные с ИИ. Еврокомиссия создает орган по надзору за соблюдением норм закона. Для нарушителей предусмотрены внушительные штрафы.

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С первого августа вступил в силу закон Европейского союза о регулировании искусственного интеллекта.

Первый в мире подобный нормативный акт классифицирует все основанные на ИИ системы по уровню риска — от низкого до неприемлемого.

Он определяет правила использования этих инструментов, в том числе систем распознавания лиц, предиктивной аналитики и генеративного ИИ.

С февраля будущего года некоторые из них будут запрещены, например, распознавание лиц в реальном времени, пусть и с некоторыми исключениями.

Другие инструменты искусственного интеллекта, отнесенные к категории "высокого риска", например, используемые для обнаружения нелегальных мигрантов на границах, будут строго регламентированы: у компаний и государственных служб есть до двух лет на адаптацию.

"Это первый в мире законодательный акт, направленный на борьбу с рисками, возникающими при использовании ИИ. В то же время он укрепляет доверие к применению ИИ и создает больше возможностей для всех, чтобы наилучшим образом использовать эту технологию в Европе, чтобы у людей были более хорошие условия работы, больше возможностей для обучения и более удобная жизнь благодаря этим инструментам", - говорит депутат Европарламента, докладчик по закону об искусственном интеллекте Брандо Бенифеи.

Европейская комиссия создает орган по надзору за соблюдением закона. В странах-членах ЕС должны будут появиться национальные институты контроля.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала вступление закона в силу, отметив, что он будет способствовать развитию искусственного интеллекта и одновременно поддерживать европейские малые и средние предприятия.

Что изменит закон в жизни простых европейцев? Евродепутат Брандо Бенифеи так отвечает на этот вопрос.

"Вводится маркировка контента, созданного ИИ, чтобы люди могли обнаруживать дип-фейки, то есть то, что якобы кто-то показывает, говорит или делает, хотя на самом деле никогда этого не говорил и не делал. Таким образом, повышается прозрачность. Также, прописан запрет на использование ИИ для распознавания эмоций на рабочих местах и в учебных заведениях. Кроме того, будут проводиться проверки определенных случаев использования ИИ. Например, с помощью этого закона системы искусственного интеллекта, используемые врачом для работы с пациентами, будут проверяться на предмет сохранности данных, чтобы эти инструменты можно было применять безопасно", - рассказал Euronews Брандо Бенифеи.

Для компаний, которые не будут соблюдать нормы нового закона, предусмотрены внушительные штрафы - до семи процентов от годовой глобальной выручки.