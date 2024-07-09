By Euronews

Ariane 6, европейская ракета нового поколения, успешно стартовала с космодрома в Куру

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Ariane 6, европейская ракета нового поколения, успешно стартовала во вторник со стартовой площадки в Куру, Французская Гвиана.

С задержкой на час из-за "незначительной" и устранённой утром проблемы, инженеры включили в 21.00 по парижскому времени два разгонных блока 56-метровой ракеты и двигатель Vulcan её основной ступени.

Для первого полета, который должен продлиться 2 часа, 51 минуту и 40 секунд, Ariane 6 взяла на борт 18 спутников, в том числе восемь спутников CubeSat. Среди участников проекта - Парижская высшая школа электроники.

Согласно данным ЕКА, первые запуски ракет терпят неудачу примерно каждый второй раз. Так было с первой Ariane 5 в 1996 году. Всего у пусковой установки было два промаха из 117 запусков.

Это первый полёт, в нём есть доля риска, мы постарались свести его к минимуму Филипп Батист генеральный директор французского космического агентства Cnes

Важный первый этап запланирован через час и шесть минут после старта, когда будут запущены первые спутники, в соответствии с графиком запуска, установленным Cnes. Успех первого полета будет полным только после успешного приземления верхней ступени в Тихом океане в конце миссии. Это произойдет после третьего повторного включения двигателя Vinci, основного нововведения Ariane 6.