Скончался знаменитый физик-теоретик Питер Хиггс

By Euronews

Ученый был удостоен Нобелевской премии за предсказание открытия особой элементарной частицы, названной его именем — бозон Хиггса.

РЕКЛАМА

Известный британский физик-теоретик Питер Хиггс скончался в возрасте 94 лет. Эдинбургский университет, где Хиггс был почетным профессором, сообщил во вторник, что ученый умер накануне "мирно у себя дома после непродолжительной болезни".

"Питер Хиггс был выдающейся личностью — по-настоящему одаренным ученым, чье видение и воображение обогатили наши знания об окружающем нас мире. Его новаторская работа вдохновила тысячи ученых, и его наследие будет продолжать вдохновлять еще многих людей в будущих поколениях", — заявил директор и вице-канцлер Эдинбургского университета Питер Мэтисон.

В 2013 году Питер Хиггс стал лауреатом Нобелевской премии по физике за предсказание элементарной частицы, названной его именем — бозона Хиггса. Премия по физике была присуждена Франсуа Энглеру и Питеру Хиггсу "за теоретическое открытие механизма, способствующего пониманию происхождения массы субатомных частиц".

Хиггс предсказал существование новой частицы в 1964 году. Но прошло почти 50 лет, прежде чем ее существование было подтверждено на Большом адронном коллайдере в 2012 году. Атеист Питер Хиггис неоднократно жаловался на то, что бозон Хиггса в СМИ называли "частицей бога". Бельгийский ученый Франсуа Энглер независимо выдвинул ту же теорию.

Питер Хиггс родился 29 мая 1929 года в городе Ньюкасл-апон-Тайн (Англия) в семье инженера Британской вещательной корпорации (Би-би-си).