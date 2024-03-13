Темные очки и любопытство: как встретить солнечное затмение 2024?

By Euronews и AP

8 апреля над Северной Америкой можно будет наблюдать полное солнечное затмение. Редкое астрономическое явление продлится 4,5 минуты. Европейцам же затмение станет доступно позднее на пару лет.

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Астрологический мир готовится готовится к полному солнечному затмению 8 апреля - явлению, при котором Луна заслонит Солнце при наблюдении из определенной части Земли. В этот раз затмение увидят в Мексике, США и Канаде. Начать наблюдение можно будет уже накануне: 7 апреля Луна сильно приблизится к Земле и будет казаться больше обычного при взгляде на небо.

Четыре с половиной минуты

В некоторых районах полное затмение продлится до 4 минут и 28 секунд, то есть на две минуты больше, чем затмение в США 2017 года. Таким образом, исследователи смогут дольше наблюдать за явлением.

"Очень интересно, что нигде больше в Солнечной системе Луна не достигает позиции, позволяющей ей полностью перекрыть поверхность Солнца, - говорит Келли Коррек, руководитель программы Nasa по солнечным затмениям 2023 и 2024 годов. - Так что наша планета Земля - точно особенная".

По словам экспертов, полные солнечные затмения часто происходят над необитаемыми регионами - такими, как южная часть Тихого океана или Антарктика. Европейцы смогут наблюдать за затмением в 2026 и 2027 году, а потом - лишь в 2061 -м.

Театр теней и колец

За несколько минут до затмения - фазы максимального ослабления света Солнца - зрители видят полосы теней, неуловимые волнистые линии. Обычно их трудно сфотографировать. К моменту затмения у Солнца, почти полностью закрытого, останется видной лишь его "корона", а также - яркое пятно вдоль края Луны, так называемое "бриллиантовое кольцо". В это время наблюдателей ждет невероятное по красоте шоу - возможность увидеть потрясающий пламенеющий эффект заката в диапазоне 360 градусов.

В момент затмения, когда небо потемнеет, зрители также смогут различить - лучше или хуже в зависимости от облачности - некоторые планеты. 8 апреля, в частности, в Северной Америке ожидают "проявления" Юпитера и Венеры по обе стороны от Солнца, а также Марса и Сатурна.

Главное - безопасность

В преддверии удивительного события эксперты призывают людей не забывать про спецочки для защиты зрения. "Мы напоминаем, что наблюдение частичного затмения может повредить глаза. Поэтому всегда стоит использовать непрямой метод обзора или солнечные очки", - заявила Коррек.

Смотреть на Солнце напрямую разрешено лишь в момент, когда оно полностью закрыто Луной. Специалисты отмечают, что камеры, бинокли и телескопы также должны быть оснащены фильтрами для безопасного просмотра.

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