В Греции забили тревогу из-за распространения дипфейк-порнороликов

By Euronews

В Греции обеспокоены распространением дипфейк-порно. Злоумышленники пользуются искусственным интеллектом и создают фейковые порнографические ролики.

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Дипфейк-порно: по всей Греции расходятся поддельные видео пикантного содержания. Злоумышленники выбирают жертву, находят в интернете её фотографии или видеозаписи, а затем с помощью искусственного интеллекта превращают их в порнографические ролики. В сотнях случаях жертвами становятся несовершеннолетние.

"ИИ облегчил задачу злоумышленникам. Они находят инструменты искусственного интеллекта, которые очень просты в использовании и не требуют сложного обучения. Они берут ваши фотографии, ваше лицо и помещают его в эротическое видео. Они размещают это видео на различных платформах. Их цель — месть, выкуп или просто развлечение. У нас есть сотни случаев, когда лица детей использовались для поддельных видео, которые распространялись среди одноклассников", — говорит основатель Cyber Security Institute Манолис Сфакианакис.

Первый в Греции случай использования искусственного интеллекта для создания фальшивого секс-видео был зафиксирован около трех лет назад. Жертвой стала несовершеннолетняя школьница, а преступником — её одноклассник. То, что выяснилось в ходе расследования, шокировало власти.

"Её одноклассник взял фотографии из её социальных сетей и использовал их таким образом, чтобы создать впечатление, будто жертва участвует в секс-видео. Когда расследование было завершено, мы выяснили, что жертва была лучшей ученицей в классе, а преступник — вторым по успеваемости, и он просто хотел дискредитировать её", — рассказывает генеральный директор Cyber X Келли Иоанну.

За последнее десятилетие число случаев нарушения неприкосновенности частной жизни в Греции выросло в три раза. Правительство готовит новый закон, который поможет жертвам удалять фейковые материалы из сети как можно быстрее.