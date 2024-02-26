В магазинах могут появиться 3D-кроссовки

В ближайшие несколько лет на рынке могут появиться кроссовки, напечатанные на 3D-принтере. Они будут адаптироваться к ногам на основе собранных данных.

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Асса Ашуах — один из дизайнеров футуристической пары напечатанных на 3D-принтере кроссовок — говорит, что они способны со временем изучать вас и самосовершенствоваться.

Обувь с искусственным интеллектом Evolve, которая сейчас выставлена в Дубайском музее будущего, расширяет границы науки и дизайна. Команда, создавшая эти необычные кроссовки, надеется, что в течение ближайших трех лет они сойдут с музейной витрины и попадут в руки обычных людей.

"Мы все немного разные: у кого-то маленькие ступни, у кого-то большие. То же самое касается и голеней, которые могут быть тонкими, длинными или широкими. Это нечто совершенно иное, эта обувь создана для вас", — говорит Ашуах, который работает в сфере 3D-печати и дизайна с начала 2000-х годов.

Внутри ботинок установлены сенсоры Assa Ashuach

Мировая обувная промышленность — очень прибыльная отрасль, стоимость которой в 2022 году оценивается в 360 миллиардов евро, согласно исследованию, проведенному организацией Straits Research.

Однако многие из представленных на рынке моделей по-прежнему производятся массово и имеют стандартные размеры. Это означает, что в основном можно купить дешевую и модную обувь, которая не всегда адаптирована к различным типам ног.

Как работает обувь?

Обувь с искусственным интеллектом Evolve оснащена 3D-печатной платой, на которой расположены датчики, собирающие данные. Этот проект, финансируемый ЕС, представляет собой сотрудничество нескольких компаний, включая студию Ассы Ашуаха, Stratasys, Haratech и Profactor.

"Обувь оценивает, давит ли она внутрь или наружу, набираете ли вы вес или теряете его, как сильно потеете. Обувь поддерживает вашу стопу и формируется вокруг нее", — говорит Ашуах.

Подошвы обуви можно сохранить, даже если верх износится Assa Ashuach

В конечном итоге люди будут носить то, что Ашуах называет "первым поколением обуви", которое собирает данные для отправки во "второе поколение" обуви, хранящееся в виртуальном облаке. Как только будет собрано достаточно данных, обувь можно будет напечатать в 3D-формате.

"Вам придется ждать около года, прежде чем они будут напечатаны, или дольше, если вы хотите, чтобы они были еще более адаптированы", — говорит Ашуах, который надеется создать две модели: одну — по цене около 235 евро, а другую, более премиальную, — по цене 500 евро.

3D-печать становится все более распространенной в самых разных отраслях, от медицины до автомобильного сектора. Согласно исследованию Grand View Research, объем этого бурно развивающегося мирового рынка в 2023 году оценивался в 18,8 миллиарда евро, а к 2030 году, по прогнозам, он может вырасти на 23,5%.

Для кого предназначена обувь?

Чтобы носить такую обувь, пользователи должны не только заплатить высокую цену, но и передать создателям личные данные. Обувь отслеживает, как пользователь двигается, а также собирает данные о его внешнем окружении, например, отслеживая погоду.

Взгляд изнутри на ботинок и его миниатюрную печатную плату Assa Ashuach

"В итоге вы можете получить обувь, которая адаптирует вентиляцию под вас, в зависимости от того, проводите ли вы больше времени в жаркой или холодной среде. Также можно оценить тип местности, по которой вы передвигаетесь, чтобы изменить вес обуви", — говорит Ашуах.

По словам дизайнера, ботинки также могут принести пользу здоровью.

"Мы можем значительно улучшить жизнь диабетиков, адаптировав для них обувь, так как они могут страдать от ран на ногах", — добавил Ашуах.

Необычный дизайн

Кроссовки с искусственным интеллектом Evolve, конечно, выглядят иначе, чем обычные кроссовки Nike AirForce, и для некоторых они могут быть даже тяжелыми на вид.

Это часть эстетики, которой стремится достичь Ашуах.

"При создании дизайна я вдохновлялся человеческой кожей: например, на кроссовке видны вены", — объясняет он.

Инновационный дизайн также играет роль в следующей большой цели дизайнеров: внедрить регенеративные материалы, которые смогут улучшать и чинить себя.

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"Идея заключается в том, чтобы эти вены могли расти вокруг вашей ноги, пока вы носите обувь, и поддерживать вас", — говорит Асса Ашуах.