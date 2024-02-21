Компания Илона Маска Neuralink вживила чип в мозг первому добровольцу в январе. По словам бизнесмена, пациент уже может двигать курсор компьютерной мыши силой мысли, а сейчас учится нажимать на кнопку мыши.

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Первый человек, которому вживали в мозг нейрочип от компании Neuralink, научился перемещать компьютерную мышь по экрану силой мысли, заявил основатель стартапа Илон Маск.

Операция прошла в январе.

"Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью восстановился, с нейронными эффектами, о которых мы знаем. Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая", — цитирует главу Tesla, соцсети X и SpaceX агентство Reuters.

Теперь пациент учится нажимать на кнопку мыши, рассказал Илон Маск.

Американский регулятор лекарственных средств, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), одобрил первые испытания компании в мае прошлого года.

Процедура включает в себя введение 64 гибких нитей в часть мозга, которая контролирует движение. Эти нитевидные электроды настолько тонкие, что вживлять их приходится роботу. Они позволяют импланту записывать и передавать сигналы мозга в приложение, которое затем декодирует то, как человек решил двигаться.

Имплантат питается от аккумулятора, который можно заряжать без проводов.

В январе Илон Маск заявил, что первый продукт Neuralink будет называться Telepathy и позволит "управлять телефоном или компьютером, а через них — практически любым устройством, просто подумав", и что "первыми пользователями будут те, кто потерял возможность пользоваться своими конечностями".

"Представьте себе, что Стивен Хокинг мог бы общаться быстрее, чем машинистка или аукционист. Это и есть цель", — добавил предприниматель.