Apple призвала не класть промокший iPhone в рис

By Euronews

Apple призвала пользователей не класть промокшие смартфоны в рис, так как его мелкие частицы могут попасть внутрь устройства и повредить его. Вместо этого лучше оставить телефон в сухом месте, считают в технологической компании.

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Компания Apple призвала пользователей не класть свои iPhone в рис, если они увидели на экране предупреждение "обнаружена жидкость".

Сообщение об этом было опубликовано в прошлом месяце, а вчера на него впервые обратил внимание сайт Macworld, который публикует новости о продукции Apple.

То, что промокший телефон нужно положить в неотваренный рис, — популярный интернет-миф, которым, тем не менее, пользуются много людей.

Исследование, проведенное в 2014 году службой ремонта электронных устройств, показало, что рис не помогает просушить мобильный телефон. Более того: просто оставить устройство полежать в сухом месте — более эффективный способ.

Что рекомендует Apple?

Когда пользователь iPhone получает предупреждение "обнаружена жидкость", это обычно означает жидкость в разъёме Lightning или USB-C.

В этом случае Apple не рекомендует заряжать телефон, но если задняя панель смартфона сухая — использовать беспроводное зарядное устройство можно.

Если ваш iPhone намок, вы можете постучать по нему рукой, перевернув его "разъемом вниз, чтобы удалить лишнюю жидкость", а затем оставить в сухом месте. Через 30 минут можно попробовать зарядить его снова.

Если вы продолжаете видеть предупреждение о наличии жидкости, технологическая компания рекомендует оставить его "в сухом месте с небольшим потоком воздуха на сутки".

Если устройство по-прежнему не заряжается, отсоедините кабель и адаптер и подключите их снова.

Чего не следует делать?

По словам Apple, пользователям iPhone не следует использовать "внешний источник тепла или сжатый воздух для сушки телефона". Также не рекомендуется использовать ватный тампон или бумажное полотенце.

И наконец, Apple призвала не класть телефон в пакет с рисом: "Это может привести к тому, что мелкие частицы риса повредят ваш iPhone".

Все модели iPhone от 7 и выше защищены от брызг, воды и пыли, а их тестирование проводилось в лаборатории.

Самые новые смартфоны (iPhone 12 и более поздние модели) могут выдержать падение в воду на глубину до 6 метров и нахождение там в течение 30 минут.