OpenAI представила нейросеть Sora, которая преобразует текст в видео

By Euronews

Создатель ChatGPT утверждает, что новый генеративный инструмент искусственного интеллекта сможет создавать высококачественные видеоролики на основе текстовых команд

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Компания, разработавшая чат-бот ChatGPT, сделала новый скачок в области генеративного искусственного интеллекта (ИИ), представив нейросеть, которая мгновенно преобразует текст в короткие видеоролики.

Новый инструмент, получивший название Sora, - не первый в своем роде. Среди других компаний, продемонстрировавших подобную технологию, - Google, Meta и стартап Runway ML.

Но высокое качество видео, продемонстрированное OpenAI после того как генеральный директор Сэм Альтман попросил пользователей социальных сетей присылать идеи для письменных подсказок, поразило наблюдателей и одновременно вызвало опасения по поводу этических и социальных последствий.

"Обучающая кулинарная сессия по приготовлению домашних ньокки, проводимая бабушкой, влиятельной в социальных сетях, на деревенской тосканской кухне с кинематографическим освещением", - предложил на сайте X, бывшем Twitter, фотограф-фрилансер из Нью-Гэмпшира (США).

Через некоторое время Альтман ответил на это реалистичным видео, на котором было изображено то, что описано в подсказке.

OpenAI консультируется с художниками

Инструмент еще не доступен для публичного пользования, и OpenAI раскрыла лишь ограниченную информацию о том, как он был создан.

Компания, на которую подали в суд некоторые авторы и The New York Times из-за использования защищенных авторским правом произведений для обучения ChatGPT, также не раскрыла, какие изображения и видео были использованы для обучения Sora.

Компания платит какие-то сумму The Associated Press за лицензирование ее текстового архива новостей.

В своем блоге OpenAI заявила, что прежде чем выпустить новый инструмент на всеобщее обозрение, она взаимодействует с художниками, политиками и другими людьми.

"Мы сотрудничаем с экспертами в таких областях, как дезинформация, ненавистный контент и предвзятость, - они будут тестировать модель в неблагоприятных условиях, - говорится в сообщении компании. - Мы также создаем инструменты для выявления недостоверного контента, например классификатор, который позволяет определить, что видео было сгенерировано Sora".